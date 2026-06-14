Ordena TEPJF analizar denuncia de Grecia Quiroz contra Fernández Noroña

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    Ordena TEPJF analizar denuncia de Grecia Quiroz contra Fernández Noroña
    Ve factible que Quiroz acuda a la vía electoral cuando alegue violencia política en razón de género vinculada con el ejercicio de su cargo. Cuartoscuro

La Sala Regional Toluca ordenó que se estudie a fondo la denuncia que interpuso la presidenta municipal de Uruapan

CDMX.- La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que se estudie a fondo la denuncia que interpuso la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, en contra del senador morenista Gerardo Fernández Noroña por presuntos actos de violencia política en razón de género.

Anteriormente, el Tribunal Electoral de Michoacán se declaró incompetente para resolver la queja presentada por la alcaldesa, bajo el argumento de que no contaba con derechos político electorales al ser funcionaria sustituta que “no cuenta con el voto ciudadano”.

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Sin embargo, la Sala Toluca del TEPJF revocó el 12 de junio esta resolución por unanimidad de votos, debido a que quienes ocupan cargos de elección popular de manera interina o sustituta “cuentan con los mismos derechos que quienes accedieron mediante sufragio directo”.

En un comunicado, el Tribunal Electoral consideró factible que Grecia Quiroz acuda a la vía electoral cuando alegue violencia política en razón de género vinculada con el ejercicio de su cargo.

ANÁLISIS DESDE LA FUNCIÓN PÚBLICA

La magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez subrayó que el asunto no debía resolverse desde una óptica meramente formal sobre el origen del nombramiento de la alcaldesa, sino a partir de la función pública que actualmente desempeña.

“Cerrar la vía especializada por un criterio rígido implicaría una restricción indebida del acceso a la justicia”, advirtió.

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Por su parte, la magistrada presidenta Nereida Berenice Ávalos Vázquez rechazó la decisión inicial del Tribunal de Michoacán porque consideró incorrecto cerrar anticipadamente la vía electoral atendiendo sólo a la forma de acceso al cargo.

Por ello, se exhortó a tomar en cuenta aspectos como la función de presidenta municipal que desempeña y la dimensión institucional de las expresiones denunciadas, para privilegiar una interpretación que permitiera el examen de fondo frente a posibles actos de violencia política.

SE DEVUELVE ASUNTO AL TRIBUNAL LOCAL

Cabe destacar que esta resolución no prejuzga un posible acto de violencia de parte del senador Noroña, sino que únicamente devuelve el asunto al tribunal local para que éste asuma competencia y analice el tema de fondo.

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Según ha denunciado Grecia Quiroz, Noroña ha ejercido ataques con acciones que cuestionan su legitimidad para ocupar su cargo relativas a su género.

La alcaldesa de Uruapan acusó que durante su visita en marzo de este año al Senado de la República fue víctima de una agresión orquestada por Fernández Noroña, en lo que llamó “un acto de intimidación pública no espontáneo con una estrategia dolosa para humillarla en un espacio del Poder Federal”.

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