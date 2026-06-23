Anuncia Sheinbaum creación de C5 para carreteras

CDMX.- El gobierno federal alista la creación de un sistema tipo C5 para reforzar la vigilancia, monitoreo y capacidad de respuesta en las carreteras del país, tras las nuevas facultades otorgadas a la Guardia Nacional (GN) para supervisar, verificar y aplicar sanciones en vías federales. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el nuevo sistema será presentado en los próximos días, en Palacio Nacional.

“Se está trabajando en un esquema tipo C5 para carreteras, con cámaras, seguimiento y capacidad de respuesta”, informó. El denominado C5 es un Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano que concentra sistemas de videovigilancia, monitoreo de incidentes, radiocomunicación, coordinación operativa entre corporaciones de seguridad y emergencia.

El modelo que analiza el gobierno federal buscaría trasladar esas capacidades a la red carretera nacional. CERTEZA AL SECTOR DEL TRANSPORTE Este martes, la mandataria se refirió al tema al ser cuestionada sobre las recientes reformas al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, mediante las cuales la Guardia Nacional tendrá mayores facultades.

Se preguntó a Sheinbaum qué mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas contempla el Gobierno para brindar certeza al sector transportista y prevenir posibles actos de corrupción con los elementos federales. También se advirtió sobre la necesidad de evitar la duplicidad de funciones, criterios contradictorios y dobles inspecciones entre la Guardia Nacional e inspectores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que podría generar retrasos en las cadenas de suministro. En respuesta, Sheinbaum aseguró que la situación en carreteras es revisada de manera periódica, prácticamente cada mes, por el Gabinete de Seguridad, con participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

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