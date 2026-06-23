Anuncia Sheinbaum creación de C5 para carreteras

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Anuncia Sheinbaum creación de C5 para carreteras
    “Se está trabajando en un esquema tipo C5 para carreteras, con cámaras, seguimiento y capacidad de respuesta”, informó la presidenta. Cuartoscuro

El nuevo sistema será presentado en los próximos días, adelantó la mandataria

CDMX.- El gobierno federal alista la creación de un sistema tipo C5 para reforzar la vigilancia, monitoreo y capacidad de respuesta en las carreteras del país, tras las nuevas facultades otorgadas a la Guardia Nacional (GN) para supervisar, verificar y aplicar sanciones en vías federales.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el nuevo sistema será presentado en los próximos días, en Palacio Nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/protestan-ex-juzgadores-en-senado-y-segob-por-adeudos-KE21612901

“Se está trabajando en un esquema tipo C5 para carreteras, con cámaras, seguimiento y capacidad de respuesta”, informó.

El denominado C5 es un Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano que concentra sistemas de videovigilancia, monitoreo de incidentes, radiocomunicación, coordinación operativa entre corporaciones de seguridad y emergencia.

El modelo que analiza el gobierno federal buscaría trasladar esas capacidades a la red carretera nacional.

CERTEZA AL SECTOR DEL TRANSPORTE

Este martes, la mandataria se refirió al tema al ser cuestionada sobre las recientes reformas al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, mediante las cuales la Guardia Nacional tendrá mayores facultades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-nayarit-a-sobrino-de-el-jardinero-presunto-lider-ligado-al-cjng-FE21611217

Se preguntó a Sheinbaum qué mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas contempla el Gobierno para brindar certeza al sector transportista y prevenir posibles actos de corrupción con los elementos federales.

También se advirtió sobre la necesidad de evitar la duplicidad de funciones, criterios contradictorios y dobles inspecciones entre la Guardia Nacional e inspectores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que podría generar retrasos en las cadenas de suministro.

En respuesta, Sheinbaum aseguró que la situación en carreteras es revisada de manera periódica, prácticamente cada mes, por el Gabinete de Seguridad, con participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreteras
Seguridad
Transporte

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Guardia Nacional
SICT

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Presidenta oportunista

Presidenta oportunista
true

Sheinbaum se está quedando sola

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a cuestionamientos por la reciente visita del pato “Merlín” a Palacio Nacional y las críticas que señalan la falta de una reunión pública con madres buscadoras.

’Recibo a muchas, pero no hago propaganda’... Sheinbaum contesta a madres buscadoras tras visita de ‘Merlín’
El alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, será denunciado tras un incidente en una taquería de San Pedro Garza García que quedó registrado en video.

Denunciarán penalmente al alcalde de El Carmen, NL, tras agresión a taquero captada en video en San Pedro
Aunque no habrá bloqueo total inmediato, las instituciones financieras advierten limitaciones en funciones clave si los usuarios no completan el proceso antes del 30 de junio.

Registro de celulares en México... ¿las apps de bancos dejarán de funcionar si no lo cumples?
México vuelve a las canchas contra Chequia este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, como parte de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

¿Suspenderán clases y habrá home office el 24 de junio por el partido México vs. Chequia?
Joya. La canción forma parte de la producción ‘Iconos de la Banda’ de la agrupación para reinterpretar canciones exitosas en español.

¿Ya la escuchaste? La Adictiva lanza junto a Marisela una nueva versión de ‘Mi Problema’
México buscará cerrar invicto la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Chequia en el Estadio Ciudad de México.

México vs Chequia: el Tri va por una marca histórica y los europeos se juegan la vida en el Grupo A