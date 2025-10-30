Niega SICT que Uber tenga permiso para recoger pasaje en los aeropuertos de México

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) negó que la plataforma Uber tenga autorización para recoger a pasajeros en las terminales aéreas del País.

Luego de que la plataforma de transporte privada dijera que cuenta con una suspensión definitiva que le permite operar en los aeropuertos del País, la SICT informó a través de la Dirección General de Autotransporte Federal que la plataforma no tiene autorización para subir pasaje en terminales aéreas.

“Los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación”.