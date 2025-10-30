Niega SICT que Uber tenga permiso para recoger pasaje en los aeropuertos de México

México
/ 30 octubre 2025
    Niega SICT que Uber tenga permiso para recoger pasaje en los aeropuertos de México
    La SICT llamó a usuarios a usar servicios de transporte que sí tienen permiso como taxis o autobuses. FOTO: CUARTOSCURO

La dependencia federal señaló que plataforma obtuvo amparo contra vigilancia de Guardia Nacional en terminales, pero ello no implica que pueda operar

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) negó que la plataforma Uber tenga autorización para recoger a pasajeros en las terminales aéreas del País.

Luego de que la plataforma de transporte privada dijera que cuenta con una suspensión definitiva que le permite operar en los aeropuertos del País, la SICT informó a través de la Dirección General de Autotransporte Federal que la plataforma no tiene autorización para subir pasaje en terminales aéreas.

TE PUEDE INTERESAR: Uber podrá recoger y bajar a pasajeros en aeropuertos de México

“Los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación”.

La dependencia federal señaló que la compañía Uber promovió un amparo a raíz de los operativos que la Guardia Nacional hace en los aeropuertos del País por no tener la autorización respectiva.

“Al respecto el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México, otorgó una suspensión a la empresa, para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la normatividad establecida en la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento correspondiente aplicable, evitando que estos sean arbitrarios y discriminatorios, lo que no implica una autorización para la prestación de estos servicios”, sentenció.

La SICT informó a los usuarios que, en cambio, pueden seguir utilizando servicios autorizados de taxis en aeropuertos, servicios turísticos y autobuses autorizados a puntos específicos.

Temas


Movilidad

Organizaciones


Uber

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual
Peatones caminan en Santiago de Cuba después del paso del huracán Melissa.

Ofrece EU ayuda humanitaria “inmediata” al “pueblo de Cuba afectado” por Melissa
La Ciudad de México se prepara para llenarse de color, tradición y arte con el Gran Desfile de Día de Muertos.

Desfile de Día de Muertos 2025: conoce la ruta, los horarios y dónde verlo EN VIVO este 1 de noviembre
Durante el 30 de octubre, las almas de difuntos son conmemoradas de frente al Día de Muertos.

Día de Muertos: ¿Cuáles son las almas que se conmemoran el 30 de octubre?
Omar Bravo quedó fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026, mientras que Javier ‘Chicharito’ Hernández mantiene su vínculo con la FIFA, pero no será embajador local.

Omar Bravo y Chicharito Hernández fuera de la lista de embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026
¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares

¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares