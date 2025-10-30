Niega SICT que Uber tenga permiso para recoger pasaje en los aeropuertos de México
La dependencia federal señaló que plataforma obtuvo amparo contra vigilancia de Guardia Nacional en terminales, pero ello no implica que pueda operar
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) negó que la plataforma Uber tenga autorización para recoger a pasajeros en las terminales aéreas del País.
Luego de que la plataforma de transporte privada dijera que cuenta con una suspensión definitiva que le permite operar en los aeropuertos del País, la SICT informó a través de la Dirección General de Autotransporte Federal que la plataforma no tiene autorización para subir pasaje en terminales aéreas.
“Los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación”.
La dependencia federal señaló que la compañía Uber promovió un amparo a raíz de los operativos que la Guardia Nacional hace en los aeropuertos del País por no tener la autorización respectiva.
“Al respecto el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México, otorgó una suspensión a la empresa, para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la normatividad establecida en la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento correspondiente aplicable, evitando que estos sean arbitrarios y discriminatorios, lo que no implica una autorización para la prestación de estos servicios”, sentenció.
La SICT informó a los usuarios que, en cambio, pueden seguir utilizando servicios autorizados de taxis en aeropuertos, servicios turísticos y autobuses autorizados a puntos específicos.