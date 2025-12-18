Niegan demanda a petrolera de Ricardo Salinas

México
/ 18 diciembre 2025
    Niegan demanda a petrolera de Ricardo Salinas
    Fotografía de plataforma petrolera de Ricardo Pliego Salinas REFORMA

Ayer, jueza federal, desechó la demanda de concurso mercantil hecha por la empresa petrolera de Salinas Pliego, por supuesta situación de insolvencia financiera

Ruth Huerta García, jueza Segunda de Distrito de Concursos Mercantiles, notificó el desechamiento de la demanda 18874/2025, promovida el 12 de diciembre, sin publicar detalles de la resolución o sus argumentos.

TE PUEDE INTERESAR: Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra y TV Azteca deberán pagar 48 mil 326 millones de pesos

Las empresas promueven concurso mercantil cuando están o es inminente que caigan en situación de insolvencia, para protegerse de sus acreedores y buscar un convenio de reestructuración de deudas. Typhoon puede apelar el desechamiento, o promover una nueva demanda subsanando errores o defectos de la inicial.

La empresa, que tiene su domicilio en la misma dirección que TV Azteca, lleva meses en crisis, pero no difunde públicamente sus estados financieros, por lo que se desconoce el monto de sus pasivos.

El 23 de octubre se informó sobre su cese de operaciones porque Pemex no le había pagado durante 16 meses, en los que se acumuló una deuda de 960 millones de dólares.

Temas


Economía

Localizaciones


México

Personajes


Ricardo Salinas Pliego

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La CFE anunció la construcción de las centrales fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido en Coahuila.

Coahuila recibirá inversión millonaria para dos proyectos de energías limpias; aseveran habrá mayor estabilidad en red eléctrica
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
La situación legal de Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de Miss Universo, se complica tras la emisión de una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol.

Van por Raúl Rocha Cantú... Juez emite nueva orden de captura contra dueño de Miss Universo
La empresa, que tiene su domicilio en la misma dirección que TV Azteca, lleva meses en crisis, pero no difunde públicamente sus estados financieros.

Busca la bancarrota empresa petrolera de Ricardo Salinas

Víctor de la Rosa informó que la aplicación Aquí Vamos se encuentra lista en lo técnico, pero su lanzamiento aún se evalúa ante la falta de datos que justifiquen su utilidad real.

Saltillo: IMMUS evalúa uso de la app de Aquí Vamos y replantea paradas del transporte
Especialistas recomendaron reforzar medidas de prevención en los hogares, como fumigaciones periódicas y revisión de espacios cerrados.

Ataques de araña violinista se disparan un 55% respecto a 2024 en Coahuila
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
Favorita. A más de 30 años de su lanzamiento, ‘All I Want for Christmas Is You’ suma 20 semanas en el número uno del Billboard Hot 100, supera los 50 millones de copias vendidas y acumula más de 834 millones de reproducciones en YouTube, reafirmando a Mariah Carey como la ‘Reina de la Navidad’.

Mantiene Mariah Carey su trono como la ‘Reina de la Navidad’ con su icónica canción