Niegan demanda a petrolera de Ricardo Salinas

Ruth Huerta García, jueza Segunda de Distrito de Concursos Mercantiles, notificó el desechamiento de la demanda 18874/2025, promovida el 12 de diciembre, sin publicar detalles de la resolución o sus argumentos.

Las empresas promueven concurso mercantil cuando están o es inminente que caigan en situación de insolvencia, para protegerse de sus acreedores y buscar un convenio de reestructuración de deudas. Typhoon puede apelar el desechamiento, o promover una nueva demanda subsanando errores o defectos de la inicial.