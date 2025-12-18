Niegan demanda a petrolera de Ricardo Salinas
Ayer, jueza federal, desechó la demanda de concurso mercantil hecha por la empresa petrolera de Salinas Pliego, por supuesta situación de insolvencia financiera
Ruth Huerta García, jueza Segunda de Distrito de Concursos Mercantiles, notificó el desechamiento de la demanda 18874/2025, promovida el 12 de diciembre, sin publicar detalles de la resolución o sus argumentos.
Las empresas promueven concurso mercantil cuando están o es inminente que caigan en situación de insolvencia, para protegerse de sus acreedores y buscar un convenio de reestructuración de deudas. Typhoon puede apelar el desechamiento, o promover una nueva demanda subsanando errores o defectos de la inicial.
La empresa, que tiene su domicilio en la misma dirección que TV Azteca, lleva meses en crisis, pero no difunde públicamente sus estados financieros, por lo que se desconoce el monto de sus pasivos.
El 23 de octubre se informó sobre su cese de operaciones porque Pemex no le había pagado durante 16 meses, en los que se acumuló una deuda de 960 millones de dólares.