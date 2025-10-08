Niegan ‘invasión’ de Guardia Nacional en el Senado: ‘se estaban resguardando de la lluvia’

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República, negó la ‘invasión’ dentro del recinto legislativo por agentes de la Guardia Nacional (GN), como lo aseguró la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya; así como que rechazó que estuvieran armados. Durante la sesión de hoy en el Senado, Castillo dijo que los elementos estaban dentro del recinto legislativo, ya que “se estaban resguardando de la lluvia”, puntualizando que ella autorizó la acción, debido a que se encontraba en los alrededores del recinto. TE PUEDE INTERESAR: ‘Nos invadieron las fuerzas armadas’: senadora del PRI acusa presencia de la Guardia Nacional en el Senado “Fue una cuestión de medidas disuasivas, y la gente se estaba resguardando de la lluvia. Estaban alrededor y esa fue la razón por la que entraron, y estaban debajo de las escaleras”, informó la legisladora. Sin embargo, la presidenta del Senado anunció la presencia de los agentes de la Guardia Nacional a causa de la comparecencia de Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La legisladora afirmó que los agentes se resguardaron de la lluvia y se quedaron debajo de las escaleras, sin que hubiera incidentes mayores; pese a que el momento causó molestia y sorpresa entre senadores de la oposición ante la presunta portación de armas. Laura Iztel concluyó la comparecencia e inició la nueva sesión para la presentación de iniciativa, informando la presencia de elementos de Guardia Nacional, debido a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para resguardar las instalaciones ante una comparecencia, y aseguró que los elementos no están armados. "Quiero señalarles que hace unos momentos la senadora Claudia Anaya planteó que había gente armada al interior de este recinto. Mandamos a investigar y no está la gente armada. Eso es importante señalarlo, solamente cuentan con chalecos. Y quiero decirles que este asunto lo tratamos en la mañana en la Jucopo", señaló Castillo.

'INVASIÓN' Anaya subió a la tribuna para denunciar la supuesta 'invasión' por parte de las fuerzas armadas, afirmando que supuestamente traían un equipo antimotines y a un costado del salón del Pleno del Senado, la cual consideró que "es una violación". La senadora del PRI cuestionó a la Presidenta de la Mesa Directiva porque la presencia de los elementos con equipo antimotines. A lo que la priista aclaró que nunca dijo que contaban con armas, por lo que recomendó pedir las versiones estenográficas "para que cuando usted participe lo haga de manera correcta. Dije que estaba un equipo de las Fuerzas Armadas, con equipo antimotines, que son los escudos y equipo que se usa para manifestaciones".