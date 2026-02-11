$!NL: De cara al Mundial, Guadalupe incorpora perros robots a sus tareas de seguridad

De cara al Mundial de Fútbol 2026, que tendrá a Nuevo León como una de sus sedes, el municipio de Guadalupe incorporó cuatro perros robots a su unidad K9-X diseñada para tareas de prevención y disuasión delictiva, así como labores de vigilancia, atención y monitoreo. Con la incorporación de estos robots tácticos, el ayuntamiento de Guadalupe se coloca como pionero en incluir este sistema de seguridad. TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León tendrá primera empresa en Latinoamérica de robots humanoides

NUEVO LEÓN INVIERTE 2.5 MILLONES DE PESOS EN PERROS ROBOTS PARA REFORZAR SEGURIDAD DURANTE MUNDIAL La inversión de esta tecnología que se suma a la seguridad del ayuntamiento es de 2.5 millones de pesos El alcalde Héctor García, quien encabezó el evento de presentación de los robots, destacó que cuentan con cámaras de video, lente de visión nocturna, comando de voz y advertencia. “Fabricado con material resistente que puede ingresar a espacios abruptos”, detalló el alcalde. PERROS ROBOTS PERMITIRÁN REACCIONAR RÁPIDAMENTE Y DE FORMA SEGURA ANTE POSIBLES RIESGOS El secretario de Seguridad Pública del municipio, Alfredo Fabela, destacó las bondades de esta tecnología, sus capacidades operativas que permitirá reaccionar más rápido y de forma segura ante riesgos potenciales. “Estos perros robots de K9-X van a apoyar a la policía con una primera intervención, con video y entrar finalmente a sitios de riesgo, es decir, antes de entrar la fuerza pública”, explicó el secretario de Seguridad. Expuso que esto abonará a cuidar la integridad física de los elementos de Guadalupe.