$!NL: De cara al Mundial, Guadalupe incorpora perros robots a sus tareas de seguridad

México
/ 11 febrero 2026
    El alcalde Héctor García presentó los perros robots K9-X, equipados con cámaras y visión nocturna para tareas de vigilancia. Fotos: cortesía

Guadalupe invierte 2.5 mdp en cuatro perros robots K9-X para vigilancia y disuasión delictiva previo al Mundial 2026

De cara al Mundial de Fútbol 2026, que tendrá a Nuevo León como una de sus sedes, el municipio de Guadalupe incorporó cuatro perros robots a su unidad K9-X diseñada para tareas de prevención y disuasión delictiva, así como labores de vigilancia, atención y monitoreo.

Con la incorporación de estos robots tácticos, el ayuntamiento de Guadalupe se coloca como pionero en incluir este sistema de seguridad.

NUEVO LEÓN INVIERTE 2.5 MILLONES DE PESOS EN PERROS ROBOTS PARA REFORZAR SEGURIDAD DURANTE MUNDIAL

La inversión de esta tecnología que se suma a la seguridad del ayuntamiento es de 2.5 millones de pesos

El alcalde Héctor García, quien encabezó el evento de presentación de los robots, destacó que cuentan con cámaras de video, lente de visión nocturna, comando de voz y advertencia.

“Fabricado con material resistente que puede ingresar a espacios abruptos”, detalló el alcalde.

PERROS ROBOTS PERMITIRÁN REACCIONAR RÁPIDAMENTE Y DE FORMA SEGURA ANTE POSIBLES RIESGOS

El secretario de Seguridad Pública del municipio, Alfredo Fabela, destacó las bondades de esta tecnología, sus capacidades operativas que permitirá reaccionar más rápido y de forma segura ante riesgos potenciales.

“Estos perros robots de K9-X van a apoyar a la policía con una primera intervención, con video y entrar finalmente a sitios de riesgo, es decir, antes de entrar la fuerza pública”, explicó el secretario de Seguridad.

Expuso que esto abonará a cuidar la integridad física de los elementos de Guadalupe.

PERROS ROBOT CONTRIBUIRÁN A LA SEGURIDAD DE NUEVO LEÓN

“Los robots van a intervenir en caso de alguna riña, en caso de persona alcoholizada”, indicó el secretario de Seguridad Pública.

Los perros robots servirán para apoyar en recorridos de áreas amplias y podrán detectar comportamientos u objetos inusuales, así como identificar aglomeraciones fuera de lo normal y alertar a los cuerpos de seguridad y protección civil.

“Con una inversión aproximada a los dos millones y medio, los perros robot se adhieren a la estrategia integral de seguridad, que incluye el uso de drones, un C4 equipado con nuevo software y más de 100 nuevas patrullas”, informó el ayuntamiento en un comunicado.

