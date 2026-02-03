Semar y Defensa trabajaron con Fuerzas Armadas de EU de frente a la Copa Mundial 2026

Recientemente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar) confirmaron la colaboración con el Comando Norte de Estados Unidos en actividades para reforzar la seguridad de cara a la Copa Mundial 2026.

Esta coordinación se realizó el 13 de enero, durante la Conferencia para Oficiales de Análisis Estratégico de Alta Jerarquía, celebrada en la sede de la Embajada de Estados Unidos en México.

“Se revisaron los logros de la junta de coordinación entre ambos países, realizada del 15 al 19 de enero de 2025 en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se evaluaron las actividades programadas para el año 2026”.