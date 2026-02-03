Semar y Defensa trabajaron con Fuerzas Armadas de EU de frente a la Copa Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 febrero 2026
    Semar y Defensa trabajaron con Fuerzas Armadas de EU de frente a la Copa Mundial 2026
    Defensa y Semar confirmaron colaboración con el Comando Norte de Estados Unidos en actividades para reforzar la seguridad de cara a la Copa Mundial 2026. CORTESÍA

Instituciones de seguridad mexicanas y estadounidenses se coordinaron para reforzar la seguridad de frente a uno de los eventos más esperados del 2026: la Copa Mundial de fútbol

Recientemente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar) confirmaron la colaboración con el Comando Norte de Estados Unidos en actividades para reforzar la seguridad de cara a la Copa Mundial 2026.

Esta coordinación se realizó el 13 de enero, durante la Conferencia para Oficiales de Análisis Estratégico de Alta Jerarquía, celebrada en la sede de la Embajada de Estados Unidos en México.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsan castigo uniforme al abuso sexual en todo el país: 3 a 7 años de prisión, señala Segob

“Se revisaron los logros de la junta de coordinación entre ambos países, realizada del 15 al 19 de enero de 2025 en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se evaluaron las actividades programadas para el año 2026”.

$!Defensa y Semar confirmaron colaboración con el Comando Norte de Estados Unidos en actividades para reforzar la seguridad de cara a la Copa Mundial 2026.
Defensa y Semar confirmaron colaboración con el Comando Norte de Estados Unidos en actividades para reforzar la seguridad de cara a la Copa Mundial 2026. CORTESÍA

COORDINAN ACCIONES DE SEGURIDAD PARA LA COPA MUNDIAL 2026

La Secretaría de Marina explicó que, además del evento, se sostuvieron conversaciones en torno al intercambio de información, con el principal objetivo de consolidar las capacidades de seguridad durante la Copa Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“La participación de ambos países en esta actividad mejora los procedimientos de cooperación que contribuyen a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de México y EE. UU.”, se escribió en una publicación.

TE PUEDE INTERESAR: Acepta México enviarnos volumen anual de agua: Gobierno de EU

Es importante mencionar que las instituciones mexicanas recalcaron que, en el proceso, se trabajó bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y con respeto a las decisiones y a los territorios soberanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
México en el Mundo
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


Sedena
Semar
Fuerzas Armadas

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Apuntando que dejar que el mercado fije el valor monetario, genera una competencia desleal.

Afecta “súper peso” exportaciones en México
Afirmó que Patricia Talavera Torres incluso cuenta con investigaciones abiertas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Vania Pérez afirma que el SNA está sin titular y cuestiona presidencia de Patricia Talavera
Recomiendan verificar la URL a la que dirige el código antes de interactuar con el sitio.

Guardia Nacional alerta por fraude con QR en menús; pueden cambiarse en segundos
El papa León XIV oficia misa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 2 de febrero del 2026.

Enfrenta León XIV una crisis provocada por grupo tradicionalista que planea consagrar obispos sin consentimiento
México y Estados Unidos celebran acuerdo técnico sobre la distribución de agua en el Río Bravo

México y Estados Unidos celebran acuerdo técnico sobre la distribución de agua en el Río Bravo
Acusan a la funcionaria de permitir y supervisar ‘un mecanismo de crueldad y perversidad construido por la Administración del presidente Donald Trump’. FOTO:

Demócratas de EU piden la dimisión de la secretaria de Seguridad

En la imagen se observa el Pentágono en Arlington, Virginia. Las acciones se producen en un momento de alta tensión entre los antiguos adversarios. FOTO:

EU dice que derribó dron iraní que se acercó ‘agresivamente’ a portaaviones
Senado morenista

Senado morenista