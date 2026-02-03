Semar y Defensa trabajaron con Fuerzas Armadas de EU de frente a la Copa Mundial 2026
Instituciones de seguridad mexicanas y estadounidenses se coordinaron para reforzar la seguridad de frente a uno de los eventos más esperados del 2026: la Copa Mundial de fútbol
Recientemente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar) confirmaron la colaboración con el Comando Norte de Estados Unidos en actividades para reforzar la seguridad de cara a la Copa Mundial 2026.
Esta coordinación se realizó el 13 de enero, durante la Conferencia para Oficiales de Análisis Estratégico de Alta Jerarquía, celebrada en la sede de la Embajada de Estados Unidos en México.
“Se revisaron los logros de la junta de coordinación entre ambos países, realizada del 15 al 19 de enero de 2025 en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se evaluaron las actividades programadas para el año 2026”.
COORDINAN ACCIONES DE SEGURIDAD PARA LA COPA MUNDIAL 2026
La Secretaría de Marina explicó que, además del evento, se sostuvieron conversaciones en torno al intercambio de información, con el principal objetivo de consolidar las capacidades de seguridad durante la Copa Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
“La participación de ambos países en esta actividad mejora los procedimientos de cooperación que contribuyen a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de México y EE. UU.”, se escribió en una publicación.
Es importante mencionar que las instituciones mexicanas recalcaron que, en el proceso, se trabajó bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y con respeto a las decisiones y a los territorios soberanos.