NL: Detienen al presunto feminicida de Celeste Abigail, joven de 21 años

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    NL: Detienen al presunto feminicida de Celeste Abigail, joven de 21 años
    Francisco “N”, de 22 años, fue detenido por el feminicidio y violencia familiar contra su esposa Celeste Abigail, quien murió por estrangulamiento. Foto: cortesía

Por los hechos fue detenido el esposo de la joven quien está acusado de los delitos de feminicidio y violencia familiar

Monterrey, Nuevo León.- Por los delitos de feminicidio y violencia familiar en contra de su propia esposa, una joven de 21 años, fue detenido un hombre en Pesquería, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la captura de Francisco “N”, de 22 años, quien está acusado de haber dado muerte por estrangulamiento a su Celeste Abigail.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nl-vinculan-al-hijo-de-arnulfo-jr-por-el-feminicidio-de-pamela-yahaira-joven-quemada-viva-AE23142893

Los hechos habrían ocurrido el 7 de septiembre en el domicilio de la pareja ubicado en la colonia Lomas del Mirador en Pesquería.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron la orden de aprehensión en contra del sujeto que fue detenido en calles de la colonia Francisco Villa en Pesquería.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-jesucristo-n-por-la-muerte-de-sus-padres-en-nl-FC23123897

El hombre quedó internado en un Centro de Reinserción Social estatal a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado de Nuevo León.

De acuerdo con el estudio científico necrológico practicado en el Servicio Médico Forense de la FGJNL la joven falleció de asfixia por estrangulamiento.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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