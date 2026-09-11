$!NL: Detienen al presunto feminicida de Celeste Abigail, joven de 21 años

Monterrey, Nuevo León.- Por los delitos de feminicidio y violencia familiar en contra de su propia esposa, una joven de 21 años, fue detenido un hombre en Pesquería, Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la captura de Francisco “N”, de 22 años, quien está acusado de haber dado muerte por estrangulamiento a su Celeste Abigail.

Los hechos habrían ocurrido el 7 de septiembre en el domicilio de la pareja ubicado en la colonia Lomas del Mirador en Pesquería. Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron la orden de aprehensión en contra del sujeto que fue detenido en calles de la colonia Francisco Villa en Pesquería.

El hombre quedó internado en un Centro de Reinserción Social estatal a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado de Nuevo León. De acuerdo con el estudio científico necrológico practicado en el Servicio Médico Forense de la FGJNL la joven falleció de asfixia por estrangulamiento.