NL: Lluvias ocasionan colapso de construcciones con saldo de un herido
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Los hechos se registraron en los municipios de Santa Catarina y Monterrey este lunes
Monterrey, Nuevo León.- Las lluvias registradas en la entidad ocasionaron afectaciones en dos inmuebles en Nuevo León con saldo de una persona herida.
Uno de los hechos se registró en el ayuntamiento de Santa Catarina, donde se reportó la caída de parte de una loza de un techo en una vivienda ubicada en las calles San José del Cabo y San Pedro El Alto en la colonia San Gilberto.
Elementos de Protección Civil del estado arribaron al sitio donde una persona era atendida por paramédicos de la Cruz Roja.
Los habitantes del inmueble refirieron que estaban realizando limpieza en el patio trasero cuando un pedazo de losa cayó sobre el afectado.
El herido presenta escoriaciones en la extremidad inferior, así como una contusión en el brazo derecho. La zona fue acordonada por personal de Protección de Santa Catarina de forma preventiva.
Por otra parte, en el centro de Monterrey se informó del derrumbe de un cuarto en el segundo piso de una bodega, lo cual ocasionó daos en cableado eléctrico y de telefonía.
El inmueble se ubica sobre la calle Doctor Coss en su cruce con Tapia, sin reporte de personas heridas.
Protección Civil de Monterrey se hizo cargo de la situación y acordonó la zona para evitar riesgos. El personal de Servicios Públicos se encargará del retiro de escombros y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la reparación del cableado afectado.