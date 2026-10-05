$!NL: Lluvias ocasionan colapso de construcciones con saldo de un herido

Monterrey, Nuevo León.- Las lluvias registradas en la entidad ocasionaron afectaciones en dos inmuebles en Nuevo León con saldo de una persona herida.

Uno de los hechos se registró en el ayuntamiento de Santa Catarina, donde se reportó la caída de parte de una loza de un techo en una vivienda ubicada en las calles San José del Cabo y San Pedro El Alto en la colonia San Gilberto.

Elementos de Protección Civil del estado arribaron al sitio donde una persona era atendida por paramédicos de la Cruz Roja.