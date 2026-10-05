NL: Lluvias ocasionan colapso de construcciones con saldo de un herido

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    NL: Lluvias ocasionan colapso de construcciones con saldo de un herido
    Las lluvias constantes que se registraron en Nuevo León en las últimas horas dejaron como saldo una persona herida Fotos: cortesía
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Los hechos se registraron en los municipios de Santa Catarina y Monterrey este lunes

Monterrey, Nuevo León.- Las lluvias registradas en la entidad ocasionaron afectaciones en dos inmuebles en Nuevo León con saldo de una persona herida.

Uno de los hechos se registró en el ayuntamiento de Santa Catarina, donde se reportó la caída de parte de una loza de un techo en una vivienda ubicada en las calles San José del Cabo y San Pedro El Alto en la colonia San Gilberto.

Elementos de Protección Civil del estado arribaron al sitio donde una persona era atendida por paramédicos de la Cruz Roja.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hombre-de-85-anos-pierde-la-vida-en-incendio-en-nuevo-leon-GL23930170
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Los habitantes del inmueble refirieron que estaban realizando limpieza en el patio trasero cuando un pedazo de losa cayó sobre el afectado.

El herido presenta escoriaciones en la extremidad inferior, así como una contusión en el brazo derecho. La zona fue acordonada por personal de Protección de Santa Catarina de forma preventiva.

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Por otra parte, en el centro de Monterrey se informó del derrumbe de un cuarto en el segundo piso de una bodega, lo cual ocasionó daos en cableado eléctrico y de telefonía.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechaza-cfe-crisis-en-nuevo-leon-por-apagones-asegura-que-tiene-previstas-inversiones-por-8900-mdp-HJ23914311

El inmueble se ubica sobre la calle Doctor Coss en su cruce con Tapia, sin reporte de personas heridas.

Protección Civil de Monterrey se hizo cargo de la situación y acordonó la zona para evitar riesgos. El personal de Servicios Públicos se encargará del retiro de escombros y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la reparación del cableado afectado.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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