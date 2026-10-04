Rechaza CFE crisis en Nuevo León por apagones; asegura que tiene previstas inversiones por 8,900 mdp

MONTERREY, NL.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó que Nuevo León se encuentre entre las entidades con mayor número de apagones, y aseguró que tiene previstas inversiones por 8 mil 900 millones de pesos para reforzar la red estatal hacia 2030.

En respuesta a una nota publicada por el diario “El Norte” sobre el deterioro de la infraestructura eléctrica en la entidad, la paraestatal sostuvo que realiza diagnósticos técnicos para identificar las condiciones de la red y definir trabajos de mantenimiento, modernización y ampliación de capacidad.