Rechaza CFE crisis en Nuevo León por apagones; asegura que tiene previstas inversiones por 8,900 mdp
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Informó que realiza diagnósticos para identificar las condiciones de la red y definir trabajos de mantenimiento y modernización
MONTERREY, NL.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó que Nuevo León se encuentre entre las entidades con mayor número de apagones, y aseguró que tiene previstas inversiones por 8 mil 900 millones de pesos para reforzar la red estatal hacia 2030.
En respuesta a una nota publicada por el diario “El Norte” sobre el deterioro de la infraestructura eléctrica en la entidad, la paraestatal sostuvo que realiza diagnósticos técnicos para identificar las condiciones de la red y definir trabajos de mantenimiento, modernización y ampliación de capacidad.
De los recursos proyectados para Nuevo León, indicó, 2 mil 165 millones de pesos corresponden a infraestructura de distribución.
SE PLANEAN CONSTRUIR CUATRO NUEVAS SUBESTACIONES
Según la paraestatal, este paquete contempla la construcción de cuatro nuevas subestaciones, ampliaciones de capacidad en otras 10, así como modernización de redes y obras de electrificación.
Otros 6 mil 719 millones de pesos corresponden a seis proyectos de transmisión del Gobierno federal, con los que se busca incrementar la capacidad de la red ante el crecimiento de la demanda eléctrica en el Estado.
La Comisión señaló que su directora general, Emilia Esther Calleja, ha supervisado personalmente trabajos realizados en Nuevo León para revisar las condiciones de la infraestructura y las acciones emprendidas.