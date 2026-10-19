Investigan muerte de bebé en García, Nuevo León

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    Investigan muerte de bebé en García, Nuevo León
    Imagen representativa. CUARTOSCURO

El menor ingresó sin signos vitales al Hospital Universitario por lo que se busca esclarecer la causa de su muerte

Monterrey, Nuevo León.- Las autoridades de Nuevo León investigan la muerte de un menor de casi dos años quien al parecer murió de golpes que recibió en diversas regiones anatómicas.

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Los hechos trascendieron cuando en el Hospital Universitario se informó a las autoridades del deceso del menor de un año 11 meses.

El niño fue identificado con las sigas L.L.G y de acuerdo con los primeros informes ingresó al nosocomio ya sin signos vitales y presentaba golpes en distintas regiones anatómicas por lo que se investiga las causas de su muerte y a los posibles responsables.

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Trascendió que el menor tenía lesiones en el rostro, tórax y abdomen por lo que el personal dio aviso a las autoridades.

El niño tenia su domicilio en la calle Patagonia, en la colonia Paseo de Lincoln, en el ayuntamiento de García.

Ante los sucesos, los agentes ministeriales iniciaron las indagatorias correspondientes y mantienen bajo investigación a su familia, entre ellos su madre.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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