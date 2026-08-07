No daremos por cerrado el caso de ‘El Mayo’ Zambada: Sheinbaum a Ken Salazar

Durante la conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el tema no se limita a la captura del fundador del Cártel de Sinaloa, sino que también involucra un asunto de soberanía nacional , debido a las dudas que persisten sobre la forma en que ocurrió el operativo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que el Gobierno mexicano no dará por cerrado el caso relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense.

“Para México, no para la Presidenta, para México, para el pueblo de México, es indispensable que todo esto sea clarificado”, declaró.

Sheinbaum señaló que México necesita conocer con precisión qué sucedió y si autoridades o agencias estadounidenses participaron directamente en territorio nacional sin autorización del Gobierno mexicano.

La postura de la presidenta responde a las declaraciones de Ken Salazar, quien durante su gestión como embajador había defendido la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. Para el Gobierno mexicano, todavía existen aspectos del caso que requieren una explicación oficial.

MÉXICO QUIERE SABER SI HUBO INJERENCIA DE EU

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Sheinbaum tiene que ver con una posible injerencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano.

La presidenta afirmó que existen contradicciones entre la información que han proporcionado distintas autoridades de Estados Unidos, situación que, a su juicio, hace necesario esclarecer cómo se desarrolló la operación que terminó con Zambada bajo custodia estadounidense.

“Si tuvo que ver con una injerencia de las agencias de Estados Unidos en nuestro país sin intervención de México, es muy relevante”, sostuvo.

La mandataria no dio por confirmada una intervención de ese tipo. Su planteamiento consiste en determinar si existió y, en caso de que así haya ocurrido, conocer bajo qué circunstancias se realizó y qué autoridades participaron.

La captura y traslado de “El Mayo” Zambada generaron desde 2024 cuestionamientos sobre la operación mediante la cual el capo mexicano terminó en Estados Unidos. Zambada fue detenido junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en un aeropuerto de Nuevo México.

SHEINBAUM VINCULA EL CASO CON LA VIOLENCIA EN SINALOA

Otro de los puntos que el Gobierno de México considera necesario investigar es el posible impacto que tuvo la operación en la situación de seguridad de Sinaloa.

Sheinbaum planteó que también debe aclararse si el traslado de Zambada tuvo alguna relación con la confrontación entre grupos criminales que posteriormente derivó en una ola de violencia en la entidad.

La presidenta no presentó durante su intervención una conclusión sobre esa posible relación, pero señaló que forma parte de los aspectos que deben esclarecerse para conocer las consecuencias que tuvo la operación.

El Gobierno federal ha insistido en que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad continuará, aunque bajo condiciones específicas. Para Sheinbaum, la colaboración debe mantener como base el respeto a la soberanía mexicana y la integridad territorial.

La mandataria enumeró como principios de esa relación la responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

De esta manera, la administración federal mantiene abierta la discusión sobre el caso de “El Mayo” y plantea que cualquier colaboración bilateral debe desarrollarse dentro de los límites de la soberanía nacional.