‘No dejaremos a nadie atrás’: Sheinbaum recorre zonas devastadas por las tormentas

México
/ 12 octubre 2025
    ‘No dejaremos a nadie atrás’: Sheinbaum recorre zonas devastadas por las tormentas
    Durante la visita, aseguró que el Gobierno federal iniciará un censo para identificar a todos los damnificados y garantizar que reciban ayuda sin intermediarios. /FOTO: ESPECIAL

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó este domingo a Puebla, Veracruz e Hidalgo para supervisar los daños causados por las intensas lluvias

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este domingo un recorrido por tres de las entidades más afectadas por las lluvias recientes: Puebla, Veracruz e Hidalgo. Durante la visita, aseguró que el Gobierno federal iniciará un censo para identificar a todos los damnificados y garantizar que reciban ayuda sin intermediarios.

En sus redes sociales, la mandataria federal explicó que la emergencia se atiende con el apoyo de los planes DN-III-E y Marina, mecanismos de respuesta que coordinan al Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina en labores de rescate, limpieza y asistencia humanitaria.

“Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado”, escribió Sheinbaum en su cuenta oficial.

De acuerdo con el último balance del Gobierno federal, las lluvias han dejado 44 personas fallecidas: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y una en Querétaro. Las autoridades señalaron que también se han registrado deslaves, cortes carreteros y afectaciones a viviendas en zonas rurales.

Durante su visita, Sheinbaum sostuvo encuentros con familias afectadas y autoridades locales para evaluar la magnitud de los daños. Adelantó que los apoyos incluirán reconstrucción de viviendas, rehabilitación de caminos y entrega de recursos directos a quienes perdieron su patrimonio.

El Gobierno federal destacó que la prioridad inmediata es restablecer los servicios básicos y garantizar refugio temporal a quienes lo necesiten. Elementos del Ejército y de la Secretaría de Marina continúan desplegados en las zonas de desastre, especialmente en comunidades serranas de difícil acceso.

Sheinbaum reiteró que no habrá distinción política ni burocrática en la entrega de apoyos. “La instrucción es clara: atender primero a quienes más perdieron. No vamos a dejar a nadie desamparado”, afirmó durante un recorrido en territorio veracruzano.

Las lluvias de los últimos días se originaron por un sistema de baja presión combinado con humedad del Golfo de México. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las precipitaciones continuarán durante la semana, por lo que se mantiene la alerta en varios estados del país.

El Gobierno federal pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil. “La coordinación con los gobiernos estatales será permanente hasta que la emergencia quede completamente superada”, aseguró la presidenta. Con información de El Universal

