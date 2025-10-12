‘No dejaremos a nadie atrás’: Sheinbaum recorre zonas devastadas por las tormentas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este domingo un recorrido por tres de las entidades más afectadas por las lluvias recientes: Puebla, Veracruz e Hidalgo. Durante la visita, aseguró que el Gobierno federal iniciará un censo para identificar a todos los damnificados y garantizar que reciban ayuda sin intermediarios.

En sus redes sociales, la mandataria federal explicó que la emergencia se atiende con el apoyo de los planes DN-III-E y Marina, mecanismos de respuesta que coordinan al Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina en labores de rescate, limpieza y asistencia humanitaria.

“Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado”, escribió Sheinbaum en su cuenta oficial.

De acuerdo con el último balance del Gobierno federal, las lluvias han dejado 44 personas fallecidas: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y una en Querétaro. Las autoridades señalaron que también se han registrado deslaves, cortes carreteros y afectaciones a viviendas en zonas rurales.

Durante su visita, Sheinbaum sostuvo encuentros con familias afectadas y autoridades locales para evaluar la magnitud de los daños. Adelantó que los apoyos incluirán reconstrucción de viviendas, rehabilitación de caminos y entrega de recursos directos a quienes perdieron su patrimonio.