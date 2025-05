No descarta Sheinbaum manifestación pacífica contra impuestos a remesas en EU

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró en la conferencia de prensa matutina el llamado a los connacionales que viven en Estados Unidos a rechazar el 3.5 por ciento de impuesto a las remesas que salen de la Unión Americana.

La mandataria explicó que organizaciones de mexicanos en territorio estadounidense están realizando cartas que envían a congresistas y comunicados en los que manifiestan su descontento ante esta medida.

“Vamos a seguir trabajando allá en Estados Unidos, en el marco de la ley de Estados Unidos, para poder hablar permanentemente con los senadores y decir la afectación que esto va a tener, incluso para la propia economía de los Estados Unidos”, explicó la presidenta.

“Ya si es necesario, pues haremos movilizaciones que muestren, pacíficas, que muestren que no estamos de acuerdo, en nuestros argumentos de por qué no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo que se ponga impuestos a los que menos tienen”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo mencionó que este impuesto es para todo el mundo, pero solo México ha manifestado su postura en contra a esta medida.