‘No entraré a debate’... Sheinbaum responde a declaraciones Sara Carter sobre vínculo entre funcionarios y el crimen organizado en México

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones de la colaboradora del gobierno de Donald Trump , quien afirmó que las autoridades estadounidenses podrían actuar no solo contra personas vinculadas con grupos delictivos, sino también contra gobiernos que permitan su operación.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder directamente a los señalamientos realizados por la asesora estadounidense Sara Carter , quien habló sobre posibles investigaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.

Ante este escenario, Sheinbaum decidió mantener una postura de cautela y señaló que no busca convertir cada declaración pública en un enfrentamiento entre ambos países.

“Es muy difícil estar contestando cada declaración de cualquier funcionario del gobierno”, expresó la presidenta al referirse a los comentarios provenientes desde Estados Unidos.

La mandataria explicó que la relación bilateral continúa mediante canales formales y que existen mecanismos establecidos para tratar asuntos relacionados con seguridad, migración y combate al crimen organizado.

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS MANTIENEN DIÁLOGO EN SEGURIDAD

Sheinbaum destacó que la comunicación entre México y Estados Unidos permanece activa, particularmente en temas considerados prioritarios para ambas naciones. La presidenta recordó que durante esta semana continuarán reuniones bilaterales enfocadas en seguridad.

El gobierno mexicano ha señalado que la cooperación internacional debe mantenerse bajo esquemas institucionales, evitando que las diferencias entre países afecten los acuerdos de trabajo existentes.

La titular del Ejecutivo reconoció que pueden existir puntos de vista distintos entre ambos gobiernos, pero insistió en que esas diferencias no deben trasladarse a una confrontación pública.

“Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no queremos entrar en debate”, afirmó durante su intervención ante medios de comunicación.

La declaración refleja una estrategia enfocada en preservar la comunicación diplomática, especialmente en una relación que involucra intercambio económico, seguridad fronteriza y coordinación contra delitos transnacionales.

DECLARACIONES DE SARA CARTER GENERAN REACCIONES

Las palabras de Sara Carter generaron atención luego de que mencionara posibles acciones contra funcionarios que, según sus declaraciones, pudieran estar relacionados con estructuras criminales o permitir su funcionamiento.

El tema abrió nuevamente la conversación sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, así como sobre los límites de intervención y coordinación entre ambos gobiernos.

Sin embargo, desde la administración mexicana se evitó responder con una postura confrontativa y se priorizó mantener el diálogo mediante las vías oficiales.

La presidenta explicó que no es conveniente reaccionar ante cada comentario individual de funcionarios extranjeros, debido a que las relaciones internacionales requieren procesos de comunicación más amplios.

El intercambio ocurre en un contexto donde ambos países mantienen conversaciones constantes sobre temas que afectan directamente a sus territorios.

LA RELACIÓN BILATERAL CONTINÚA CON MECANISMOS FORMALES

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa diversos retos vinculados con seguridad, comercio, migración y combate al crimen organizado. Por ello, ambos gobiernos mantienen reuniones periódicas para abordar estos asuntos.

Sheinbaum aseguró que la cooperación continúa y que existen espacios de trabajo donde representantes de ambos países pueden analizar diferencias y construir acuerdos.

El gobierno mexicano ha insistido en que la coordinación debe realizarse respetando la soberanía de cada nación y mediante canales diplomáticos establecidos.

La presidenta evitó profundizar en una discusión pública con funcionarios estadounidenses y sostuvo que la prioridad es mantener una relación funcional entre ambas administraciones.

El debate generado por las declaraciones de Carter se mantiene como parte de una conversación más amplia sobre seguridad regional y colaboración internacional.