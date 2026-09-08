Hombre aclara misterio de ‘Lord Garrafones’ en Costco: Compró 100 hot dogs y busca demandar

Hace unos días se volvió viral un video de unas personas llenando un par de garrafones de 20 litros con refresco de la máquina dispensadora de una tienda Costco en Aguascalientes, dicha situación provocó críticas en redes sociales y que le valió el apodo de “Lord Garrafones”. Sin embargo, el hombre que aparece en la publicación salió a aclarar la situación y explicar qué ocurrió en la tienda de socios.

¿QUÉ SE VE EN EL VIDEO? En el video se observa a dos personas sosteniendo un vaso de Costco cerca de la máquina dispensadora; sin embargo, con la otra mano empuja el carrito de supermercado con dos garrafones prácticamente llenos de Coca-Cola sobre un carrito, situación por la que fue señalada de un supuesto abuso del sistema de refill. Alrededor del carrito se encontraban tres menores y una mujer. En el audio de fondo del video se puede escuchar a una persona calificando de “increíble” la acción de la familia.

Además, reclama que los trabajadores de Costco se acercaba al carrito, aunque no impedían que continuaran llenando los contenedores de refresco. Posteriormente, el creador de contenido Jorge Alba acudió a la misma sucursal y preguntó al gerente de Costco sobre lo ocurrido, a lo que explicó que se trató de una compra de 100 hot dogs, cada uno con su respectiva bebida refill; refirió que se trataba de una práctica habitual en la tienda y que no era la primera vez que se utilizaban esos recipientes para transportar el refresco.

‘LORD GARRAFONES’ SE DEFIENDE Sin embargo, un hombre identificado como Daniel Delgado publicó un video en redes sociales para “dar su versión (de los hechos) y aclarar lo que pasó”. El pasado 7 de septiembre, relató que dicha polémica comenzó con una compra grande de los famosos hot dogs que incluyen una bebida, por lo que previamente consultaron con la sucursal sobre el método para transportar los refrescos incluidos. Indicó que fueron los mismos trabajadores quienes recomendaron utilizar recipientes de mayor capacidad para llevarse el refresco: “nos sugirieron que nos lleváramos una hielera y dos garrafones”, así como que hiciera el pedido por la mañana para recogerlos por la tarde; también negó que colocaran directamente los garrafones en la máquina de refrescos, ya que la tienda utilizó los vasos proporcionados por la tienda y llevó un registro de las bebidas que servían.

Sostuvo que dejaron que llenar los garrafones antes de alcanzar la cantidad correspondiente a su compra: “No nos llevamos todo lo que compramos, pero aun si hubiéramos querido, estábamos en todo nuestro derecho, ya que habíamos pagado ese producto que nos estábamos llevando”, añadió Delgado. También puntualizó que el trabajador de Costco que aparece en las grabaciones no intentó detenerlos, tampoco les reclamó por utilizar los garrafones para transportar el refresco; al contrario, se acercó para verificar que todo estuviera en orden.

CONSECUENCIAS DE LA VIRALIZACIÓN Daniel comentó sobre las consecuencias de la viralización del video para su familia, así como que el video fue grabado de manera maliciosa al solo mostrar la parte final de la compra. “Ha sido filmado de una forma maliciosa, con mala intención para difamar a una familia que no estaba haciendo nada malo ni incorrecto”, afirmó. Delgado apuntó que han recibido ataque, comentarios ofensivos y ‘bullying’ en redes sociales. También reconoció la labor de Jorge Alba al acudir al Costco para verificar lo sucedido.

Concluyó el video con un mensaje para la persona que grabó y difundió la publicación, al señalar que esa situación afectó a su familia y anunció que buscará llevar el caso a las autoridades. “Decirte que estuvo muy mal lo que hiciste y que estamos tomando acciones legales al respecto. Acciones que nos corresponden como ciudadanos”, declaró. Así como que solicitó apoyo para identificar a la persona que realizó la grabación y llevarlo ante las autoridades.

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