No ha mejorado salud de los mexicanos en las últimas tres décadas: especialista

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México
/ 24 abril 2026
    No ha mejorado salud de los mexicanos en las últimas tres décadas: especialista
    México tiene la mayor tasa de mortalidad por razones evitables, según datos de la OCDE. UNSPLASH

Señaló experta de UNAM que aunque se ha experimentado un aumento en esperanza de vida, hay una brecha en la calidad de vida

En las tres últimas décadas, los mexicanos han experimentado un aumento en su esperanza de vida pero su salud no ha mejorado, mientras hay “brechas” en la calidad de vida, alertó este viernes la profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Marcela Agudelo.

La académica, coordinadora del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS), explicó en un seminario que persisten “inequidades en cuánto y cómo se vive, con diferencias en calidad de vida entre territorios y sexos”, según informó la UNAM en un comunicado.

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“El desempeño del sistema de salud no ha logrado reducir estas brechas, lo que indica limitaciones estructurales en el acceso y la calidad de la atención. No basta que existan los sistemas de salud, sino qué calidad prestan los servicios”, aseguró.

Para tratar estas desigualdades, Agudelo pidió “políticas diferenciadas” que se adapten a los perfiles epidemiológicos y sociales de acorde a los estados que conforman la República mexicana.

En este sentido, llamó la atención en la persistencia de enfermedades no transmisibles, mientras que se “han incrementado” padecimientos externos como homicidio, suicidio, muerte o discapacidad asociada con arma de fuego.

Según las cifras que expuso, de 1990 a 2021 la mortalidad de los mexicanos por afecciones transmisibles, donde se encuentran las respiratorias, se elevó 50.3 por ciento.

Sin embargo, las no transmisibles -como cáncer o enfermedades cardiovasculares- bajaron un 16.8 por ciento, a pesar de que siguen siendo las principales causas de fallecimiento en el país norteamericano.

En ese mismo periodo, añadió la académica, la esperanza de vida se incrementó un 6.7 por ciento, si bien “no necesariamente se manifestó en condiciones de bienestar”.

De la situación de mortalidad a nivel nacional, recordó que el país tiene la mayor tasa de mortalidad por razones evitables, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

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