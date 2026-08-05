Secretaría de Salud confirma 33 casos de ciclosporiasis en México

La Secretaría de Salud de México confirmó este miércoles 33 casos de ciclosporiasis en diferentes estados del país, “los cuales continúan bajo seguimiento epidemiológico conforme a los protocolos nacionales” y afirmó que no existen pruebas concluyentes de que el brote reportado en Estados Unidos se haya originado en territorio mexicano. En un comunicado, la autoridad sanitaria detalló que los casos permanecen bajo seguimiento epidemiológico y que mantiene abiertas investigaciones relacionadas con los reportes de Estados Unidos y de viajeros británicos que visitaron el Caribe mexicano. La institución aseguró que las autoridades de México y Estados Unidos no detectaron el parásito en las muestras tomadas en una empacadora de Guanajuato (centro de México), identificada por el gobierno estadounidense como posible fuente del brote, tras los señalamientos contra una empacadora de lechugas que distribuye la compañía Taylor Farms a establecimientos como Taco Bell. “Los análisis realizados hasta este momento por las autoridades sanitarias de México y de Estados Unidos no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas”, afirmó la Secretaría.

INSPECCIONAN HOTELES DE LA RIVIERA MAYA Por otro lado, la dependencia informó que inspeccionó 16 hoteles de la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo (sur), donde se hospedaron viajeros británicos que contrajeron la infección. Durante las visitas, concluidas el 4 de agosto, explicó, se realizaron entrevistas epidemiológicas, se revisaron los procesos y la trazabilidad de los alimentos, y se tomaron muestras de frutas, verduras y agua, cuyos resultados serán difundidos una vez concluyan los análisis correspondientes. Al respecto, la Secretaría de Salud señaló que la COFEPRIS y la Dirección General de Epidemiología desplegaron cinco brigadas de trabajo que concluyeron la visita de verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo, realizando inspecciones, entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos, rastreabilidad de alimentos y toma de muestras de frutas, verduras y agua para análisis especializados. “Las visitas de campo concluyeron el 4 de agosto y actualmente los laboratorios realizan el procesamiento de las muestras recolectadas, cuyos resultados serán dados a conocer una vez concluidos los análisis correspondientes”, explicó.

¿QUÉ ES LA CICLOSPORIASIS? La ciclosporiasis es una infección intestinal que provoca principalmente diarrea intensa y frecuente, además de pérdida de apetito y peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos. Es causada por el parásito ‘Cyclospora cayetanensis’, que se transmite principalmente mediante el consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal. La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, es más frecuente en los meses de calor, de mayo a agosto, y suele proceder de frutas y verduras contaminadas. En México, las condiciones de altas temperaturas, lluvias y el consumo frecuente de alimentos frescos favorecen que las autoridades sanitarias mantengan vigilancia sobre este tipo de infecciones, especialmente durante determinadas épocas del año. En Estados Unidos se han reportado más de 18 mil casos confirmados y dos muertes asociadas al brote de ciclosporiasis, que en un principio fue relacionada con la empacadora Taylor Farms, que opera en Guanajuato. Por otro lado, el infectólogo Alejandro Macías advirtió que el riesgo no debe minimizarse, ya que incluso ha atendido pacientes con esta infección en el país. “Es muy probable que afecte a México. Causa diarrea explosiva. No se transmite de persona a persona, pues primero tiene que madurar en el ambiente”, explicó el especialista.

RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD La Secretaría de Salud hizo un llamado a los viajeros a tomar diversas medidas antes, durante y después de un viaje: Antes- Informarse sobre la situación sanitaria del destino;- Llevar insumos para la higiene de manos (alcohol en gel y jabón);- Consultar la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante - Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o bien usar gel antibacterial, sobre todo antes de comer y preparar alimentos, así como después de ir al sanitario; - Consumir alimentos bien cocidos; - Lavar frutas y verduras con agua segura antes de consumirlas; - Evita alimentos crudos o pocos cocidos, especialmente ensaladas y productos frescos que puedan haber sido lavados con agua contaminada; - Priorizar restaurantes establecidos y evita puestos de comida en la vía pública; - Consumir únicamente agua embotellada, hervida o tratada; - Hidratarse frecuentemente; - Identificar previamente hospitales y clínicas de atención médica; - En caso de presentar síntomas de enfermedad, busca atención médica. Después - Si presentas diarrea prolongada o acuosa, solicita atención médica inmediata e informar tus antecedentes de viaje a Estados Unidos; - Vigilar el estado de salud hasta dos semanas después de un viaje; - Evita preparar alimentos para otras personas mientras tengas diarrea, para reducir el riesgo de contaminación; - No automedicarse.

LOS SÍNTOMAS DE LA CICLOSPORIASIS Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio, aunque el periodo puede variar dependiendo de cada persona y de la cantidad de parásitos ingeridos.

Entre los síntomas más frecuentes destacan: - Diarrea acuosa y persistente, - Pérdida de apetito, - Cólicos abdominales, - Aumento de gases, - Náuseas, - Fatiga, - Dolor abdominal, - Distensión abdominal.

En algunos pacientes también pueden presentarse vómitos, fiebre y síntomas respiratorios. Los signos de la enfermedad suelen aparecer entre dos días y más de dos semanas después de la exposición al parásito. En algunos casos los síntomas desaparecen y vuelven a presentarse días después, por lo que la enfermedad puede extenderse durante varias semanas si no recibe atención médica. De acuerdo con especialistas en enfermedades infecciosas, “la diarrea prolongada es una de las principales características clínicas de la ciclosporiasis”, lo que permite diferenciarla de otras infecciones intestinales de corta duración. El aviso ocurre en plena temporada vacacional de verano, cuando aumenta el flujo de personas entre México y Estados Unidos.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA CICLOSPORIASIS? A diferencia de otros padecimientos gastrointestinales, la ciclosporiasis no suele transmitirse de persona a persona de forma inmediata. El parásito necesita permanecer un tiempo en el ambiente antes de convertirse en una forma capaz de infectar a otro ser humano. El contagio ocurre principalmente al consumir agua sin tratamiento, hielo elaborado con agua contaminada o alimentos frescos como lechuga, cilantro, albahaca, frutos rojos, frambuesas y otras verduras o frutas que no fueron desinfectadas adecuadamente antes de ingerirse. También puede presentarse cuando los alimentos son manipulados sin las medidas básicas de higiene o cuando se riegan con agua contaminada durante su producción agrícola. ¿CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO? La prevención se basa principalmente en mantener adecuados hábitos de higiene durante la preparación y consumo de alimentos. Entre las medidas más importantes destacan lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras, consumir agua potable o previamente hervida, evitar hielo de procedencia desconocida y mantener una correcta higiene de manos antes de cocinar o comer. Las autoridades sanitarias también recomiendan verificar que los establecimientos donde se consumen alimentos cumplan con buenas prácticas de manejo e higiene, ya que esto disminuye considerablemente el riesgo de transmisión del parásito. Como señalan expertos en salud pública, “la higiene de los alimentos continúa siendo la principal barrera para prevenir enfermedades transmitidas por parásitos”.

LAS VERDURAS QUE ESTÁN BAJO MAYOR VIGILANCIA De acuerdo con los especialistas, el principal foco de atención son las verduras de hoja verde, debido a que pueden contaminarse cuando el agua utilizada para su riego contiene residuos fecales donde se encuentra el parásito. Entre los productos que suelen estar bajo vigilancia sanitaria se encuentran: · Lechuga

· Espinaca

· Cilantro

· Perejil

· Mezclas de hojas para ensalada El médico Alejandro Macías explicó que el contagio ocurre por la contaminación del agua empleada en el cultivo de estos alimentos y no por contacto entre personas. ”Por desgracia, frecuentemente no se le identifica y seguramente está subdiagnosticado”, señaló el especialista al referirse a la falta de diagnósticos específicos de esta enfermedad en México. (Con información de EFE y El Universal)