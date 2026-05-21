Busca Ricardo Monreal anular elecciones por injerencia extranjera

CDMX.-El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anunció que prepara una iniciativa para incluir la intervención extranjera como una causal de nulidad de elección. En un video en redes y sin mencionar a la Gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, Monreal dijo que la propuesta obedece al contexto y a las experiencias recientes en América Latina.

“Dado el contexto actual y las experiencias recientes en América Latina, considero pertinente establecer como una causa de nulidad adicional la consistente en que se acredite intervención extranjera alguna”, indicó.

MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 41 El coordinador morenista detalló que su propuesta implicará modificaciones al Artículo 41 constitucional, así como cambios a la Ley de Medios de Impugnación y otras disposiciones secundarias en materia de organización electoral.

Monreal indicó que pedirá a la Comisión Permanente, que sesiona este jueves, enlistarla entre los temas a abordar en el periodo extraordinario de sesiones que, se espera, será aprobado en unos momentos para procesar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que aplaza la elección judicial a 2028. MONREAL INCLUYE INICIATIVA En la Gaceta Parlamentaria para convocar al periodo extraordinario, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, incluyó esa iniciativa, la cual fue turnada a comisiones para su análisis.

En un video en redes sociales, Monreal, se refirió dicha iniciativa para incluir la intervención extranjera como una causal de nulidad de elección.Argumentó que la iniciativa obedece al contexto y a las experiencias recientes en América Latina. La iniciativa morenista se da en momentos en que Estados Unidos ha solicitado la extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha y de otros 9 funcionarios de Morena, así como el debate por el caso de Chihuahua, donde participaron en un operativo antidrogas agentes de la CIA.

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