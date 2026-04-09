‘Calladito me veo más bonito’: Félix Salgado habla de 2027 y promete lealtad total a Morena

CDMX.- “Calladito me veo más bonito”, afirmó el senador Félix Salgado Macedonio al referirse a sus aspiraciones rumbo a las elecciones para renovar la gubernatura de Guerrero en 2027. En una transmisión en vivo en Facebook, el legislador, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, aseguró que pase lo que pase seguirá siendo militante de Morena y que no se irá a otro partido en busca de la candidatura.

“Por aquello del 27, por aquello de las elecciones, por lo que viene, entonces, es menester, decía mi abuela, dejar en claro que mi postura es estar en Morena, ser de Morena y permanecer en Morena... Ratifico mi lealtad a Morena”, sostuvo, al agradecer al partido y a la ciudadanía de Guerrero por su actual cargo como senador. El exalcalde de Acapulco se refirió a quienes, dijo, festejan que Morena le niegue la candidatura al gobierno de Guerrero por el tema del “nepotismo electoral” y afirmó que no se incorporará a otra fuerza política.

“Aquellos que se alegran de que... Morena no lo va a postular y ojalá se vaya a otro partido... yo no digo nada, porque calladito me veo más bonito”, expresó, al señalar que seguirá en Morena. “No se alegren tanto, aquí me van a seguir teniendo y aquí voy a seguir dando lata”, añadió. Salgado Macedonio insistió en su permanencia en el partido. “Soy de Morena, estoy en Morena, y me quedo en Morena, y ahora me aguantan, soy de Morena”, dijo durante el mensaje. Al cierre, afirmó que enfrentará lo que ocurra en el proceso interno y llamó a la unidad de la militancia. “Que venga lo que tenga que venir... estoy para apoyar, estoy para servir... Morenistas, unidos todos”, concluyó.

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