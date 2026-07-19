The World’s Game predijo al campeón del Mundial 2026 y el gol de Ferran Torres

Una coincidencia convirtió al libro infantil The World’s Game en protagonista de la Final del Mundial 2026: la obra mostró a España derrotando a Argentina y hasta colocó a Ferran Torres como autor del gol del título, semanas antes de que comenzara el torneo. La realidad terminó por acercarse a sus páginas. España venció 1-0 a la Albiceleste en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y conquistó su segunda Copa del Mundo gracias a Torres, quien rompió el empate al minuto 106, durante los Tiempos Extra. ¿Qué predijo The World’s Game sobre España vs Argentina? El relato escrito por Yamile Saied Méndez e ilustrado por Andrés Landazábal presenta un partido entre las mismas Selecciones.

En su versión, Lionel Messi adelanta a Argentina alrededor del minuto 15, España remonta y Ferran firma el 2-1 definitivo al 88, justo cuando el encuentro parecía dirigirse a la prórroga. No todo se cumplió: Messi no anotó, La Roja no necesitó remontar y el marcador real fue 1-0. Sin embargo, el libro sí acertó cuatro elementos centrales: los dos finalistas, el campeón, el nombre del héroe y un desenlace tardío. Esa combinación hizo que el ejemplar se viralizara en redes tras la coronación española.

The World’s Game salió a la venta el 2 de junio de 2026, nueve días antes de la inauguración. Publicado por Knopf Books for Young Readers, tiene 40 páginas y está dirigido a niños de tres a siete años. La editorial nunca presentó la historia como una profecía, sino como una celebración del futbol y las comunidades que reúne. Elegir a España y Argentina tenía lógica: eran los campeones vigentes de Europa y Sudamérica, además de que podían encontrarse solo en la Final si encabezaban sus grupos. Aun así, que Ferran Torres también marcara el gol del campeonato dejó una coincidencia difícil de ignorar.