The World’s Game predijo al campeón del Mundial 2026 y el gol de Ferran Torres

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    The World’s Game predijo al campeón del Mundial 2026 y el gol de Ferran Torres
    Las páginas de The World’s Game mostraron a Ferran Torres como figura decisiva ante Argentina, una coincidencia que se volvió viral. FOTO: X

Una obra infantil publicada días antes del torneo coincidió en los finalistas, el monarca y el nombre del héroe de Nueva Jersey

Una coincidencia convirtió al libro infantil The World’s Game en protagonista de la Final del Mundial 2026: la obra mostró a España derrotando a Argentina y hasta colocó a Ferran Torres como autor del gol del título, semanas antes de que comenzara el torneo.

La realidad terminó por acercarse a sus páginas. España venció 1-0 a la Albiceleste en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y conquistó su segunda Copa del Mundo gracias a Torres, quien rompió el empate al minuto 106, durante los Tiempos Extra.

¿Qué predijo The World’s Game sobre España vs Argentina?

El relato escrito por Yamile Saied Méndez e ilustrado por Andrés Landazábal presenta un partido entre las mismas Selecciones.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/quienes-fueron-los-mejores-del-mundial-2026-rodri-unai-simon-cubarsi-y-mbappe-encabezan-los-premios-IF22278022

En su versión, Lionel Messi adelanta a Argentina alrededor del minuto 15, España remonta y Ferran firma el 2-1 definitivo al 88, justo cuando el encuentro parecía dirigirse a la prórroga.

No todo se cumplió: Messi no anotó, La Roja no necesitó remontar y el marcador real fue 1-0.

Sin embargo, el libro sí acertó cuatro elementos centrales: los dos finalistas, el campeón, el nombre del héroe y un desenlace tardío. Esa combinación hizo que el ejemplar se viralizara en redes tras la coronación española.

The World’s Game salió a la venta el 2 de junio de 2026, nueve días antes de la inauguración. Publicado por Knopf Books for Young Readers, tiene 40 páginas y está dirigido a niños de tres a siete años.

La editorial nunca presentó la historia como una profecía, sino como una celebración del futbol y las comunidades que reúne.

Elegir a España y Argentina tenía lógica: eran los campeones vigentes de Europa y Sudamérica, además de que podían encontrarse solo en la Final si encabezaban sus grupos.

Aun así, que Ferran Torres también marcara el gol del campeonato dejó una coincidencia difícil de ignorar.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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El delantero salió desde el banquillo y se convirtió en héroe de España al marcar el gol del título al minuto 106.

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