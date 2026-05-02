Sheinbaum lanza mensaje desde el Puente Nichupté: ‘antes corrupción, hoy honestidad’, afirma en Cancún

CDMX.- Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo, y afirmó que “los gobiernos del pasado construyeron desigualdad, corrupción y odio”, al contraponer esa etapa con el proyecto de la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum presentó la obra como el segundo puente en el país sobre un cuerpo lagunar y señaló que su longitud es de 11.2 kilómetros, durante el acto realizado en la infraestructura.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, acompañó a la Presidenta junto con funcionarios federales y estatales, mientras la mandataria indicó que su mensaje sería breve para “disfrutar de la obra y del paisaje”. Claudia Sheinbaum declaró: “Solo quiero decir que donde antes había corrupción hoy hay honestidad, donde antes había desigualdad, hoy hay igualdad; donde antes se construían barreras, hoy se construyen puentes”.

Claudia Sheinbaum añadió que “La Cuarta Transformación construye igualdad, amor al pueblo y amor a la patria” y pidió a los asistentes repetir la frase: “la honestidad, el amor al pueblo y el amor a la patria dan resultados”. Asistentes que se ubicaron en una parte del puente participaron en el llamado de la Presidenta a corear la consigna y a cerrar con vivas a Quintana Roo, México y “el pueblo de México”, según se informó en el reporte.

Claudia Sheinbaum reconoció a las y los trabajadores de la construcción y adelantó la felicitación por el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, con un aplauso dirigido al gremio. La Presidenta vinculó la inauguración con la defensa de la obra pública como sello de su movimiento y reiteró el contraste entre su administración y gobiernos anteriores al presentar el proyecto como parte de su visión de igualdad y honestidad.

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