Arden redes sociales por narcoacusación contra Rocha Moya

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Arden redes sociales por narcoacusación contra Rocha Moya
    Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anuncio que pidió licencia temporal ante el Congreso del Estado, luego de los señalamientos de la justicia norteamericana. Fotografía Cortesía

Conversación digital se centra en los señalamientos en contra de 10 funcionarios sinaloenses

Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, detonaron una intensa conversación en redes sociales, marcada por señalamientos de “narcopolítica”, polarización y críticas a distintos actores políticos, de acuerdo con un análisis de MW Group.

El reporte indica que entre el 27 y 29 de abril, las menciones se concentraron en cuestionamientos directos al mandatario, a quien usuarios vinculan con el crimen organizado tras la solicitud de extradición por parte de autoridades estadounidenses.

https://vanguardia.com.mx/opinion/rocha-moya-un-misil-debajo-de-la-linea-de-flotacion-FH20415044

Entre las principales narrativas, destacan críticas que lo colocan como parte de una red de “narcopolíticos”, así como señalamientos hacia figuras que lo han respaldado públicamente, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/bienes-de-ruben-rocha-y-acusados-en-la-mira-de-eu-HE20420106

La polémica se da en un contexto de alta tensión política y mediática, donde también han cobrado fuerza otros temas como el operativo vinculado a la CIA en Chihuahua, que desató acusaciones de injerencia extranjera y debates sobre soberanía nacional.

Además, la conversación digital se vio influida por el atentado contra el presidente estadounidense Donald Trump, que generó múltiples teorías y reacciones políticas, intensificando el ambiente de desinformación y confrontación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-pan-alerta-migratoria-para-rocha-moya-y-juan-de-dios-gamez-FE20425055

En paralelo, la reciente reforma en materia de feminicidio también formó parte del debate público, aunque con menor intensidad, evidenciando la saturación de temas políticos en la agenda digital.

El análisis concluye que el caso Rocha Moya se posicionó como uno de los principales focos de conversación política, reflejando un entorno de alta polarización y riesgo reputacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Narcotráfico
Redes sociales

Personajes


Rubén Rocha Moya
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


CIA

Javier Rodríguez

Javier Rodríguez

Periodista, editor. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomados en periodismo por la UNAM, UDLAP, Ibero y la Fundación Gabo. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac.

Ha sido editor de portada de El Guardián, jefe de Información en El Mundo de Córdoba y editor de reportajes en Obras, de Grupo Expansión.

Desde 2015 es editor de portada en Vanguardia, así como líder de la mesa de Nacional, Internacional, Dinero y Opinión.

Ha publicado y colaborado en medios como Vanguardia, El Guardián, Grupo Radio Alegría, Multimedios, Reporte Índigo, Televisa, CNN en Español, Obras, Expansión, Mediotiempo... y hasta en Quién.

Selección de los editores
Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la solicitud de licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya la noche de este viernes. FOTO: Cuartoscuro

‘Hasta el lunes’ Sheinbaum hablará sobre la licencia de Rocha Moya
Yeraldine Bonilla Valverde fue designada como la primera mujer gobernadora interina de Sinaloa tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya en medio de investigaciones federales y señalamientos desde Estados Unidos. La votación en el Congreso se resolvió con 33 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, marcando un relevo político histórico en la entidad. Rubén Rocha Moya solicitó separarse del cargo por más de 30 días debido a investigaciones de la Fiscalía General de la República y acusaciones de narcotráfico y posesión ilegal de armas presentadas por autoridades de Estados Unidos. Proceso legislativo: La sesión extraordinaria del Congreso fue encabezada por la Mesa Directiva, que tras debate aprobó la licencia y designó a Bonilla como gobernadora interina.

Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, confía en la inocencia de Rocha Moya
Sheinbaum centró su mensaje en la identidad nacional y en la educación pública como palanca de soberanía, frente a estudiantes del IPN en Chiapas.

‘México es mucha pieza’, dice Sheinbaum en Palenque y llama a defender orgullo e identidad
Arturo Zaldívar comenta sobre situación de los fueros de Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil

Arturo Zaldívar asegura que Rocha Moya y Gámez Mendívil se quedaron sin fuero
El Cabildo de Culiacán aprobó la licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil y designó a Ana Miriam Ramos Villarreal.

Alcalde de Culiacán solicita licencia tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos
El Congreso del Estado de Sinaloa avaló la licencia de Rubén Rocha Moya y definirá a quien asumirá el cargo de forma interina

Congreso de Sinaloa aprueba licencia de Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU

El senador Gerardo Fernández Noroña fue increpado en un restaurante y respondió en redes tras gritos de comensales.

Increpan a Gerardo Fernández Noroña en restaurante; responde tras gritos de comensales

El presidente Donald Trump habló este sábado con los periodistas antes de abordar el Air Force One.

Irán no ha pagado lo suficiente por lo hecho a la humanidad: Trump