Arden redes sociales por narcoacusación contra Rocha Moya
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Conversación digital se centra en los señalamientos en contra de 10 funcionarios sinaloenses
Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, detonaron una intensa conversación en redes sociales, marcada por señalamientos de “narcopolítica”, polarización y críticas a distintos actores políticos, de acuerdo con un análisis de MW Group.
El reporte indica que entre el 27 y 29 de abril, las menciones se concentraron en cuestionamientos directos al mandatario, a quien usuarios vinculan con el crimen organizado tras la solicitud de extradición por parte de autoridades estadounidenses.
🔴 MÁXIMA ALERTA EN PALENQUE, ASI SE ACORDO EL DESTINO DE ROCHA MOYA: LA REUNIÓN NO FUE EN EL RANCHO; “Y SI ME MATAN DIJO ROCHA MOYA” , : Dice quien estaba ahí , que la conversación NO fue en el rancho sino cerca de ahí en una instalación militar ,en principio las órdenes las...— Mario Di Costanzo (@mario_dico50) May 2, 2026
Entre las principales narrativas, destacan críticas que lo colocan como parte de una red de “narcopolíticos”, así como señalamientos hacia figuras que lo han respaldado públicamente, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La polémica se da en un contexto de alta tensión política y mediática, donde también han cobrado fuerza otros temas como el operativo vinculado a la CIA en Chihuahua, que desató acusaciones de injerencia extranjera y debates sobre soberanía nacional.
Lean a @peniley_ramirez sobre la causa penal contra Rocha Moya y otros nueve en NY. Imperdible:— Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) May 2, 2026
Un niño de 13 años
“He visto muchas causas penales de este tipo, pero casi ninguna con este nivel de detalle, que los fiscales solo podrían conocer por los propios ‘Chapitos’”. pic.twitter.com/4MP40m6oeD
Además, la conversación digital se vio influida por el atentado contra el presidente estadounidense Donald Trump, que generó múltiples teorías y reacciones políticas, intensificando el ambiente de desinformación y confrontación.
En paralelo, la reciente reforma en materia de feminicidio también formó parte del debate público, aunque con menor intensidad, evidenciando la saturación de temas políticos en la agenda digital.
El caso Rocha Moya vino a meterle una presión nunca antes vista en la relación México-Estados Unidos. https://t.co/erfxEl43fp pic.twitter.com/vb2WQF29Qr— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 3, 2026
El análisis concluye que el caso Rocha Moya se posicionó como uno de los principales focos de conversación política, reflejando un entorno de alta polarización y riesgo reputacional.