Renuncia, no licencia, piden a Rocha Moya

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    Renuncia, no licencia, piden a Rocha Moya
    El constitucionalista Diego Valadés señaló que alguien que ha solicitado licencia temporal al cargo, como lo hizo Rocha a la gubernatura, puede regresar a la función en el caso de no ser procesado. REFORMA

Arturo Zaldívar, cercano de la Presidenta, aseguró que con la solicitud de licencia, Rocha perdió el fuero

Diversos expertos en Derecho y miembros de la Oposición alertaron sobre la protección que mantiene Rubén Rocha Moya por pedir una licencia temporal y no separarse de forma definitiva como Gobernador de Sinaloa, ante las acusaciones de narcotráfico por parte de la justicia de Estados Unidos.

El constitucionalista Diego Valadés señaló que alguien que ha solicitado licencia temporal al cargo, como lo hizo Rocha a la gubernatura, puede regresar a la función en el caso de no ser procesado.

“La separación del cargo da lugar a que se pueda proceder contra una persona. Más aún, si esa separación es temporal, como lo es la ‘licencia’, pues el presunto inculpado puede regresar a su cargo en el caso de no ser procesado o de resultar absuelto”, explicó Valadés.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/congreso-de-sinaloa-aprueba-licencia-de-ruben-rocha-moya-tras-acusaciones-de-eu-DE20422054

A su vez, el panista Roberto Gil Zuart resaltó que “con un fax”, avisando del fin de su licencia, Rocha puede recuperar el fuero de forma inmediata.

Agregó que, ante la licencia temporal, procedía de inmediato la detención del morenista, ante la gravedad de los delitos por lo que es acusado en Estados Unidos por narcotráfico.

“Nadie tiene fuero frente a una jurisdicción de otro país. Rocha puede ser extraditado bajo el procedimiento de la ley. No necesitan licencia, desafuero ni juicio político, el derecho que aplica es el derecho internacional”, sostuvo Gil Zuart.

El vicecoordinador de los diputados del PAN, Federico Döring, pidió que se dé una alerta migratoria para evitar la fuga de Rocha, porque debe estar ubicado en México para su eventual extradición, una vez transcurridos los 60 días de plazo para concretar el trámite de su traslado a Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arden-redes-sociales-por-narcoacusacion-contra-rocha-moya-BF20430735

En opinión del doctor en Derecho Jaime Cárdenas, Rocha sí debería ser sometido a un proceso de desafuero, aunque el morenista haya solicitado licencia temporal como Gobernador.

“Yo pienso que ante un asunto como este, pues, para evitar cualquier duda, debería haber un desafuero, pero no creo que eso se vaya a producir”, comentó el ex diputado federal.

A su vez, el diputado del PAN Germán Martínez Cáceres advirtió que la solicitud de licencia de Rocha es un truco para que no sea juzgado por los mismos delitos de narcotráfico en EU.

“El truco no es que pierda el fuero, el truco es quererlo juzgar en México para luego decirle a Estados Unidos que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, porque ese es un principio internacional, el nom bis in idem”, indicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/enrique-inzunza-busca-ser-testigo-cooperante-en-estados-unidos-EE20428194

En tanto, Arturo Zaldívar, quien forma parte del equipo cercano de la Presidenta Claudia Sheinbaum como coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, aseguró que, con su solicitud de licencia, Rocha perdió el fuero.

“El ‘fuero’ protege a la función no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal”, sostuvo el ex presidente de la Suprema Corte.

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