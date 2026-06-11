Normalistas y padres de Ayotzinapa mantienen bloqueo en carretera México-Cuernavaca
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Para protestar y exigir resultados del gobierno, normalistas y los padres de Ayotzinapa han mantenido dos días el bloqueo
El 11 de junio, en plena inauguración de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México, diferentes conglomerados de manifestantes y activistas se reunieron en las alcaldías de la capital para protestar en contra del Gobierno.
Una de las consignas que estuvo presente y levantó un bloqueo fue la movilización de los normalistas y los padres de Ayotzinapa. Los manifestantes lograron obstaculizar por completo la carretera México-Cuernavaca, desde el 10 de junio.
Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que ha mantenido diálogos con los protestantes normalistas. Sin embargo, la presencia de los padres de Ayotzinapa provocó que la manifestación adquiriera mayor contundencia y permaneció el bloqueo vial.
Previamente, se habían asegurado 59 dispositivos explosivos, presuntamente pertardos, de los vehículos en donde viajaban los manifestantes.
‘No pueden llegar a la ciudad sin hacer una revisión, porque estamos aquí para verificar la seguridad de quienes participan’ aseveró Arturo Medina. Hasta el momento, la manifestación en la carreta se ha mantenido pacífica, a pesar de la cantidad de personas.
Por otro lado, se han reportado enfrentamientos y disturbios dentro de la Ciudad de México a causa del bloque negro y los elementos de la policía capitalina.