Normalistas y padres de Ayotzinapa mantienen bloqueo en carretera México-Cuernavaca

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    Normalistas y padres de Ayotzinapa mantienen bloqueo en carretera México-Cuernavaca
    Se mantiene bloqueo total en la carretera Cuernavaca-México Vanguardia

Para protestar y exigir resultados del gobierno, normalistas y los padres de Ayotzinapa han mantenido dos días el bloqueo

El 11 de junio, en plena inauguración de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México, diferentes conglomerados de manifestantes y activistas se reunieron en las alcaldías de la capital para protestar en contra del Gobierno.

Una de las consignas que estuvo presente y levantó un bloqueo fue la movilización de los normalistas y los padres de Ayotzinapa. Los manifestantes lograron obstaculizar por completo la carretera México-Cuernavaca, desde el 10 de junio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-agresiones-contra-la-prensa-en-protestas-contra-el-mundial-MC21321379

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que ha mantenido diálogos con los protestantes normalistas. Sin embargo, la presencia de los padres de Ayotzinapa provocó que la manifestación adquiriera mayor contundencia y permaneció el bloqueo vial.

Previamente, se habían asegurado 59 dispositivos explosivos, presuntamente pertardos, de los vehículos en donde viajaban los manifestantes.

No pueden llegar a la ciudad sin hacer una revisión, porque estamos aquí para verificar la seguridad de quienes participan’ aseveró Arturo Medina. Hasta el momento, la manifestación en la carreta se ha mantenido pacífica, a pesar de la cantidad de personas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/matan-a-agente-de-investigacion-del-estado-de-mexico-CC21322707

Por otro lado, se han reportado enfrentamientos y disturbios dentro de la Ciudad de México a causa del bloque negro y los elementos de la policía capitalina.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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