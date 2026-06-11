Denuncian agresiones contra la prensa en protestas contra el Mundial

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    Denuncian agresiones contra la prensa en protestas contra el Mundial
    Ambos fueron liberados más tarde y, en un video, explicaron qué ocurrió. Cuartoscuro

Cuatro fotógrafas y periodistas, un hombre y tres mujeres, fueron presuntamente agredidos por elementos de la SSC

CDMX.- Al menos cuatro fotógrafas y periodistas, un hombre y tres mujeres, fueron presuntamente agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante las manifestaciones alrededor del Estadio Ciudad de México, donde arrancó la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

A través de redes sociales, el medio de comunicación “Desinformémonos” denunció que su colaborador Axel Hernández y la reportera independiente Ámbar Ruiz habían sido arrestados por policías de la Ciudad de México en Anillo Periférico, a la altura del centro comercial Gran Sur, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán.

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Ambos fueron liberados más tarde y, en un video, explicaron que estaban caminando cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los detuvo con el fin de buscar explosivos entre sus pertenencias, los cuales no encontraron. “No nos dejaron ir, preguntamos por qué, pero no respondían. Un superior llegó y nos dijo que por pegar propaganda nos iban a remitir al juez cívico; nosotros no estábamos pegando nada”.

Luego, Hernández y Ruiz fueron esposados y subidos a una patrulla para llevarlos a la Coordinación Territorial 1 y 2 de Álvaro Obregón. Más adelante, los dejaron bajar de este vehículo “porque tenían un problema con las manifestaciones del Mundial. Nos liberaron, estamos bien, gracias a todos por la presión mediática”, concluyeron.

Por otro lado, la SSC, a cargo de Pablo Vázquez, informó en X que policías se dieron cuenta de que los dos periodistas llevaban bolsas “en las que posiblemente portaban objetos aptos para agredir, por lo que para descartar un probable hecho delictivo les realizaron una revisión preventiva”.

Además, dicha dependencia aseguró que tras comprobar que no llevaban algún objeto que pusiera en peligro a la gente, “debajo de una cámara del C5 se les permitió que siguieran su paso”.

SEGUNDA AGRESIÓN CONTRA LA PRENSA

La segunda agresión ocurrió contra dos mujeres de nombre Priscila Zaira Saavedra Espinosa y Valeria Abigail Rodríguez Escalera en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, quienes fueron encapsuladas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dice-monreal-que-derogar-ley-del-issste-llevaria-al-pais-al-caos-EC21320062

En la grabación, compartida mediante redes sociales, se observa a un policía quitarle a una de ellas una cámara fotográfica. Cuando la persona que graba grita “¡Déjenla!”, otra policía le avienta una botella de agua.

Al momento, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni Vázquez han aclarado el segundo hecho.El pasado 9 de junio, la asociación civil Artículo 19 activó la Red Rompe el Miedo en la capital del país, Jalisco y Nuevo León, sedes mundialistas, dedicada a monitorear la cobertura periodística de dicho evento deportivo y las manifestaciones, y los ataques contra la prensa.

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