“Nos avisaron un mes después”: Padre de bebé cambiada en IMSS Mexicali narra error en hospital

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    “Nos avisaron un mes después”: Padre de bebé cambiada en IMSS Mexicali narra error en hospital
    Intercambian a dos bebés en hospital del IMSS en Mexicali. X
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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Trasladarán a familias a la Ciudad de México para confirmar coincidencia genético con ADN; evalúan tomar acciones legales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrentó un caso de negligencia médica en Mexicali tras intercambiar por error a dos bebés recién nacidas. Las familias afectadas convivieron durante semanas con las niñas antes de ser informados por las autoridades hospitalarias sobre la equivocación en el registro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/imss-confirma-entrega-equivocada-de-dos-recien-nacidas-a-familias-en-mexicali-FC23741589

El aviso del IMSS llegó un mes después del parto de las menores. El padre de una de las bebés explicó que el personal del hospital se puso en contacto con ellos tras detectar inconsistencias en los registros de nacimiento y en los brazaletes de identificación.

Durante ese primer mes, los padres notaron detalles inusuales en el cuidado diario de la recién nacida, pero jamás imaginaron que se tratara de un cambio de recién nacidas ocurrido en el área de maternidad del hospital.

Actualmente, los padres evalúan las acciones legales que pueden tomar contra la institución, mientras son trasladados a la Ciudad de México para realizar pruebas definitivas de genética.

PRUEBAS DE ADN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El IMSS trasladará a las familias a la Ciudad de México para repetir las pruebas de ADN. El personal de la Institución coordinó el viaje de emergencia hacia las instalaciones centrales con el fin de agilizar los análisis genéticos y obtener resultados certeros a la brevedad.

La decisión de realizar el procedimiento en la capital del país busca confirmar la compatibilidad de las niñas con sus familias biológicas en laboratorios especializados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/imss-halla-bacteria-en-cuatro-de-los-cinco-recien-nacidos-fallecidos-en-hospital-de-durango-DP23683734

EVALUACIÓN DE ACCIONES LEGALES

La familia aún no determina si interpondrá una demanda formal contra el IMSS. El padre declaró que se encuentran valorando la situación debido a que no cuentan con la orientación jurídica adecuada para iniciar un proceso contra la institución pública.

Por el momento, los padres concentran sus esfuerzos en verificar la identidad de la bebé y en completar los estudios requeridos en la Ciudad de México antes de tomar cualquier medida legal.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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