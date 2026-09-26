“Nos avisaron un mes después”: Padre de bebé cambiada en IMSS Mexicali narra error en hospital

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrentó un caso de negligencia médica en Mexicali tras intercambiar por error a dos bebés recién nacidas. Las familias afectadas convivieron durante semanas con las niñas antes de ser informados por las autoridades hospitalarias sobre la equivocación en el registro.

El aviso del IMSS llegó un mes después del parto de las menores. El padre de una de las bebés explicó que el personal del hospital se puso en contacto con ellos tras detectar inconsistencias en los registros de nacimiento y en los brazaletes de identificación.

Durante ese primer mes, los padres notaron detalles inusuales en el cuidado diario de la recién nacida, pero jamás imaginaron que se tratara de un cambio de recién nacidas ocurrido en el área de maternidad del hospital.

Actualmente, los padres evalúan las acciones legales que pueden tomar contra la institución, mientras son trasladados a la Ciudad de México para realizar pruebas definitivas de genética.

PRUEBAS DE ADN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El IMSS trasladará a las familias a la Ciudad de México para repetir las pruebas de ADN. El personal de la Institución coordinó el viaje de emergencia hacia las instalaciones centrales con el fin de agilizar los análisis genéticos y obtener resultados certeros a la brevedad.

La decisión de realizar el procedimiento en la capital del país busca confirmar la compatibilidad de las niñas con sus familias biológicas en laboratorios especializados.