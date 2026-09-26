IMSS confirma entrega equivocada de dos recién nacidas a familias en Mexicali

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    IMSS confirma entrega equivocada de dos recién nacidas a familias en Mexicali
    El IMSS confirmó que dos recién nacidas fueron entregadas por error a familias distintas en un hospital de Mexicali. UNSPLASH

El IMSS reconoció el error ocurrido en un hospital de Mexicali y anunció medidas de acompañamiento para las familias de las dos bebés

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 de Mexicali, Baja California.

El organismo reconoció los hechos este 25 de septiembre de 2026 y ofreció una disculpa a las familias afectadas. También informó que se implementó un acompañamiento médico, psicológico y jurídico para atender el caso.

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IMSS OFRECE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS TRAS CAMBIO DE BEBÉS RECIÉN NACIDOS

A través de un comunicado, la representación del IMSS en Baja California confirmó que las dos recién nacidas fueron entregadas de manera equivocada y señaló que el Instituto asumirá la responsabilidad de atender a las familias involucradas.

“Un equipo del nivel central del IMSS ha ofrecido acompañamiento psicológico, médico y jurídico a las familias”, informó la institución.

El organismo señaló que la prioridad son las recién nacidas y sus familias, por lo que mantiene coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California para su vigilancia y acompañamiento.

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IMSS REVISARÁ PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN

El IMSS informó que realizará una revisión de los procedimientos utilizados para identificar a las personas recién nacidas durante la atención obstétrica y neonatal.

La institución indicó que esta revisión busca contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y que colaborará con las autoridades correspondientes durante la investigación para determinar las circunstancias del caso y deslindar responsabilidades.

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IMSS PROTEGERÁ LOS DATOS DE LAS RECIÉN NACIDAS

Debido a que se trata de personas menores de edad, el IMSS indicó que mantendrá bajo protección su identidad y sus datos personales.

La institución señaló que las acciones de acompañamiento y vigilancia se desarrollarán tomando en cuenta la privacidad de las familias y el interés superior de las niñas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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