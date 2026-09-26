$!IMSS confirma entrega equivocada de dos recién nacidas a familias en Mexicali

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 de Mexicali, Baja California. El organismo reconoció los hechos este 25 de septiembre de 2026 y ofreció una disculpa a las familias afectadas. También informó que se implementó un acompañamiento médico, psicológico y jurídico para atender el caso.

IMSS OFRECE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS TRAS CAMBIO DE BEBÉS RECIÉN NACIDOS A través de un comunicado, la representación del IMSS en Baja California confirmó que las dos recién nacidas fueron entregadas de manera equivocada y señaló que el Instituto asumirá la responsabilidad de atender a las familias involucradas. “Un equipo del nivel central del IMSS ha ofrecido acompañamiento psicológico, médico y jurídico a las familias”, informó la institución. El organismo señaló que la prioridad son las recién nacidas y sus familias, por lo que mantiene coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California para su vigilancia y acompañamiento.

IMSS REVISARÁ PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN El IMSS informó que realizará una revisión de los procedimientos utilizados para identificar a las personas recién nacidas durante la atención obstétrica y neonatal. La institución indicó que esta revisión busca contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y que colaborará con las autoridades correspondientes durante la investigación para determinar las circunstancias del caso y deslindar responsabilidades.

IMSS PROTEGERÁ LOS DATOS DE LAS RECIÉN NACIDAS Debido a que se trata de personas menores de edad, el IMSS indicó que mantendrá bajo protección su identidad y sus datos personales. La institución señaló que las acciones de acompañamiento y vigilancia se desarrollarán tomando en cuenta la privacidad de las familias y el interés superior de las niñas.