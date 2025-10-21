Nuevo León envía rescatistas y más de tres toneladas de víveres a afectados por lluvias en Hidalgo

/ 21 octubre 2025
    Nuevo León envía rescatistas y más de tres toneladas de víveres a afectados por lluvias en Hidalgo
    Nuevo León envió más de tres toneladas de víveres y rescatistas para apoyar a las personas afectadas por las inundaciones y lluvias en Hidalgo. FOTO: CORTESÍA

Nuevo León también está apoyando a San Luis Potosí con hidrolavadoras de Agua y Drenaje de Monterrey, que son herramientas que sirven para la extracción de lodo

Monterrey, Nuevo León.- Porque cuando “México llama, Nuevo León siempre responde”, el gobierno estatal envió más de tres toneladas de víveres y rescatistas para apoyar a las personas afectadas por las inundaciones y lluvias en Hidalgo.

El gobernador del estado, Samuel García, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, encabezaron el evento del envío realizado este martes 21 de octubre.

“Cuando México llama, Nuevo León siempre responde de manera favorable, desde el 14 de octubre hemos estado movilizando no solo en helicópteros, también hemos enviado por tierra camionetas, lanchas, jet ski, motos y elementos de Protección Civil, indicó el mandatario estatal.

Indicó que con este sobrevuelo, Nuevo León supera las 30 toneladas de ayuda para los estados de Veracruz e Hidalgo.

“Además del apoyo logístico con rescatistas”, mencionó el jefe del ejecutivo estatal.

También estuvieron presentes, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, así como la directora del DIF estatal, Gloria Bazán.

García estableció que Nuevo León también está apoyando a San Luis Potosí con hidrolavadoras de Agua y Drenaje de Monterrey, que son herramientas que sirven para la extracción de lodo.

Damnificados
inundaciones

Hidalgo
Nuevo León

Samuel García

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

