Nuevo León envía rescatistas y más de tres toneladas de víveres a afectados por lluvias en Hidalgo

Monterrey, Nuevo León.- Porque cuando “México llama, Nuevo León siempre responde”, el gobierno estatal envió más de tres toneladas de víveres y rescatistas para apoyar a las personas afectadas por las inundaciones y lluvias en Hidalgo.

El gobernador del estado, Samuel García, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, encabezaron el evento del envío realizado este martes 21 de octubre.

“Cuando México llama, Nuevo León siempre responde de manera favorable, desde el 14 de octubre hemos estado movilizando no solo en helicópteros, también hemos enviado por tierra camionetas, lanchas, jet ski, motos y elementos de Protección Civil”, indicó el mandatario estatal.

Indicó que con este sobrevuelo, Nuevo León supera las 30 toneladas de ayuda para los estados de Veracruz e Hidalgo.