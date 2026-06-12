Nuevo León reporta saldo blanco en arranque de fiesta mundialista

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Nuevo León reporta saldo blanco en arranque de fiesta mundialista
    Al corte del primer día de la realización del Fan Fest en el Parque Fundidora las autoridades del estado reportaron un saldo blanco ARACELY CHANTAKA

El secretario de Seguridad del estado, Gerardo Escamilla, expuso que se atendieron solo incidentes menores de personas alterando el orden

MONTERREY, NL.- Nuevo León reportó un saldo blanco tras las primeras actividades del Mundial, que inició ayer jueves.

“El día de ayer empezaron las actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026 y el saldo fue muy positivo”, precisó Gerardo Escamilla, titular de la Secretaría de Seguridad en el estado, tras encabezar la reunión de la Mesa de Seguridad.

Expuso que siguiendo las indicaciones del Plan Kukulcán, que dirige la Defensa, se desplegaron operativos en los Aeropuertos, espacios públicos y en el transporte.

https://vanguardia.com.mx/deportes/arranca-el-ambiente-mundialista-en-monterrey-nuevo-leon-con-el-fan-fest-HB21312360

“Se tuvo como saldo preliminar del Fan Fest, un saldo blanco”, indicó.

Sostuvo que solamente se reportaron tres incidentes menores que comprenden tres personas desalojadas por alterar el orden público y una detenida, así como 69 atenciones médicas menores.

“Ninguno de estos accidentes ha sido relevante o grave y podemos considerar que el primer día de las actividades transcurrió de manera pacífica, en orden y con un espíritu de fiesta deportivo”, señaló el funcionario estatal.

El secretario de Seguridad indicó que más de 15 mil elementos se mantienen desplegados para vigilar las actividades registradas en estos días de fiesta mundialista, sobre todo durante la celebración de los partidos en el estadio local.

https://vanguardia.com.mx/show/fan-fest-en-monterrey-arranca-con-jubilo-por-triunfo-de-mexico-IC21322183

Sobre las manifestaciones o protestas que se llegaran a presentar durante la celebración de los partidos aseguró que tienen un protocolo que privilegia el diálogo y el derecho a la libertad de expresión.

Ante la llegada de turistas a la entidad, sobre todo los suecos que están por arribar, sostuvo que en el edificio de Fuerza Civil ya se asignó un espacio para todas las sedes consulares, además de brindar orientación turística a los visitantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Seguridad
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


Fuerza Civil

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Solución a los problemas

Solución a los problemas
true

La CNTE se desinfla... pero no los problemas de Sheinbaum

La Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, jefe de escoltas del alcalde Carlos Manzo asesinado en Uruapan en el caso vigente hoy**

Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por exjefe de escoltas de alcalde de Carlos Manzo, acusado de homicido
Se prevé que continúen las reuniones entre integrantes de la CNTE y dependencias federales.

Vuelve CNTE a las calles: bloquea Paseo de la Reforma en CDMX
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Si al intentar retirar dinero o consultar tu saldo descubriste que tu Tarjeta del Bienestar está bloqueada, no hay motivo para alarmarse.

¿Se bloqueó tu Tarjeta del Bienestar? Esto es lo que debes hacer para recuperarla
Agenda. La música de Bronco, el inicio de la FINA y las funciones de teatro local forman parte de la oferta cultural y de entretenimiento disponible este fin de semana en Saltillo.

¿Qué hacer en Saltillo? Homenaje a Juan Gabriel con Susana Zabaleta, concierto de Bronco, FutFest, teatro local y arranque de la FINA
La victoria sobre Sudáfrica permitió a México conseguir por primera vez un triunfo en un partido inaugural de Copa del Mundo.

México rompe una racha de 96 años en Mundiales y ahora va por otra marca ante Corea del Sur