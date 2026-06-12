Nuevo León reporta saldo blanco en arranque de fiesta mundialista

MONTERREY, NL.- Nuevo León reportó un saldo blanco tras las primeras actividades del Mundial, que inició ayer jueves. “El día de ayer empezaron las actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026 y el saldo fue muy positivo”, precisó Gerardo Escamilla, titular de la Secretaría de Seguridad en el estado, tras encabezar la reunión de la Mesa de Seguridad. Expuso que siguiendo las indicaciones del Plan Kukulcán, que dirige la Defensa, se desplegaron operativos en los Aeropuertos, espacios públicos y en el transporte.

“Se tuvo como saldo preliminar del Fan Fest, un saldo blanco”, indicó. Sostuvo que solamente se reportaron tres incidentes menores que comprenden tres personas desalojadas por alterar el orden público y una detenida, así como 69 atenciones médicas menores. “Ninguno de estos accidentes ha sido relevante o grave y podemos considerar que el primer día de las actividades transcurrió de manera pacífica, en orden y con un espíritu de fiesta deportivo”, señaló el funcionario estatal. El secretario de Seguridad indicó que más de 15 mil elementos se mantienen desplegados para vigilar las actividades registradas en estos días de fiesta mundialista, sobre todo durante la celebración de los partidos en el estadio local.

Sobre las manifestaciones o protestas que se llegaran a presentar durante la celebración de los partidos aseguró que tienen un protocolo que privilegia el diálogo y el derecho a la libertad de expresión. Ante la llegada de turistas a la entidad, sobre todo los suecos que están por arribar, sostuvo que en el edificio de Fuerza Civil ya se asignó un espacio para todas las sedes consulares, además de brindar orientación turística a los visitantes.

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