Nuevos audios de Amílcar Olán: presume haber dado dinero a Marina del Pilar para su campaña

Marina del Pilar Ávila habría recibido dinero para su campaña a la gubernatura de Baja California en 2021, según un nuevo audio atribuido al empresario Amílcar Olán, identificado como amigo cercano de Andy y Bobby López Beltrán, y difundido por Carlos Loret de Mola en Latinus este viernes. En una de las grabaciones, Olán, a quien Latinus identifica como operador de “El Clan”, habla sobre su relación con la entonces candidata de Morena y afirma que la saludó durante una boda en la que tenía negocios en Baja California. “Y en la boda yo tenía negocios allá. De hecho, hasta saluda a tu amiga. Bueno, no es tu amiga, obviamente, a la sinvergüenza de Marina, la gobernadora de allá, que también le di dinero para su campaña”, se escucha decir al empresario. El contenido de la grabación fue presentado por Latinus como parte de una nueva investigación sobre las presuntas relaciones de negocios y políticas de Olán.

AMÍLCAR OLÁN AFIRMA QUE MARINA DEL PILAR ERA AMIGA DE SU INTERLOCUTORA En la conversación difundida, Olán señala que Marina del Pilar era una persona conocida por ambas partes. La interlocutora cuestiona entonces la caracterización que el empresario hace de la gobernadora. “¿Y a poco sí es una sinvergüenza? No es buena gente, es a toda madre”, responde durante la conversación. La grabación no aporta por sí misma documentación sobre un eventual financiamiento de campaña ni establece las condiciones en las que, según Olán, habría entregado el dinero. La afirmación corresponde a lo expresado por el empresario en el audio difundido por Latinus. Marina del Pilar Ávila llegó a la gubernatura de Baja California como candidata de Morena en las elecciones de 2021.

¿QUIÉN ES AMÍLCAR OLÁN Y QUÉ ES ‘EL CLAN’? Latinus ha publicado anteriormente investigaciones en las que identifica a Amílcar Olán como un empresario cercano a Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con esas investigaciones, Olán habría obtenido y movilizado recursos derivados de contratos relacionados con “El Clan”, nombre utilizado por Latinus para referirse a una red de negocios y presunto tráfico de influencias atribuida a los hijos del exmandatario y al empresario. Los reportajes citados por el medio han relacionado esas operaciones con Petróleos Mexicanos (Pemex), la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Tren Interoceánico, proyectos desarrollados durante el gobierno de López Obrador. Las nuevas grabaciones difundidas por Loret de Mola incorporan ahora el señalamiento de Olán sobre un supuesto apoyo económico a la campaña de Marina del Pilar. MARINA DEL PILAR TAMBIÉN HA SIDO RELACIONADA CON AUDIOS SOBRE ESTADOS UNIDOS La difusión de estas grabaciones ocurre después de que se conocieran otros audios relacionados con la gobernadora de Baja California y presuntas conversaciones con autoridades estadounidenses. El periodista Héctor de Mauleón difundió grabaciones en las que, según su reporte, Marina del Pilar habría manifestado su disposición a colaborar con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés). En los audios se plantea la posibilidad de proporcionar información a autoridades estadounidenses, incluso relacionada con mesas de seguridad. La difusión ocurrió después de que la gobernadora negara que estuviera buscando un acuerdo con Estados Unidos. Según la información difundida por De Mauleón, en el encuentro aparecen Marina del Pilar, un intermediario del FBI y un agente especial.

ESTADOS UNIDOS REVOCÓ LA VISA DE MARINA DEL PILAR EN 2025 Desde mayo de 2025, Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres, quien entonces era su esposo, informaron que Estados Unidos había revocado sus visas. La situación posteriormente fue vinculada con las versiones sobre una posible colaboración de la gobernadora con autoridades estadounidenses. Los nuevos audios difundidos por Latinus constituyen un señalamiento adicional atribuido a Amílcar Olán, quien afirma haber entregado dinero para la campaña de Marina del Pilar en 2021. La información difundida deberá ser contrastada con documentación y con las versiones de las personas involucradas para establecer las circunstancias de lo relatado en las grabaciones.