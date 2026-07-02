Nuevos partidos políticos nacionales inician actividades; INE formaliza su incorporación

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    Nuevos partidos políticos nacionales inician actividades; INE formaliza su incorporación
    Con este procedimiento, el INE reafirmó su compromiso con la aplicación imparcial de la ley, la certeza jurídica y el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. FOTO: CUARTOSCURO
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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El Instituto Nacional Electoral dio inicio formal a las actividades de PAZ y Somos México, en cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo General.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio formal a las actividades administrativas de los nuevos Partidos Políticos Nacionales, PAZ y Somos México, al entregarles oficinas, mobiliario, personal y documentación para ejercer los derechos y prerrogativas que les otorga la legislación electoral. La medida forma parte del cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo General y marca el comienzo de su operación institucional a partir del 1 de julio de 2026.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/concluye-ine-formalmente-proceso-electoral-de-coahuila-que-renovo-al-congreso-del-estado-AN21797887

INE inicia formalmente las actividades de los nuevos partidos políticos nacionales

El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó el inicio de las actividades de los nuevos Partidos Políticos Nacionales, Construyendo Sociedades de Paz, A.C. (PAZ) y Personas Sumando en 2025, A.C. (Somos México), mediante la entrega de los espacios físicos y recursos administrativos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La institución informó que estas acciones derivan de los acuerdos previamente aprobados por el Consejo General del INE y publicados en la Gaceta Electoral, los cuales surtieron efectos a partir del 1 de julio de 2026.

Entregan oficinas, mobiliario y recursos administrativos

Como parte del proceso, la Dirección Ejecutiva de Administración realizó la entrega física de oficinas, mobiliario, lugares de estacionamiento, tarjetas de acceso y la plantilla de personal correspondiente al presupuesto autorizado para 2026.

Además, ambas fuerzas políticas recibieron ejemplares de la legislación electoral vigente y diversas publicaciones elaboradas por el INE para apoyar el desarrollo de sus actividades institucionales.

Durante la jornada también se explicó el funcionamiento de las distintas áreas del organismo electoral, así como los procedimientos administrativos relacionados con la operación de sus oficinas, los gastos autorizados y otros aspectos necesarios para el inicio de sus actividades. Posteriormente, representantes de los nuevos partidos realizaron un recorrido por las instalaciones para formalizar la recepción de los espacios asignados.

$!El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio formal a las actividades administrativas de los nuevos Partidos Políticos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio formal a las actividades administrativas de los nuevos Partidos Políticos. FOTO: CUARTOSCURO

Entregan constancias de registro y preparan siguientes etapas

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos entregó a PAZ y Somos México las constancias de registro como Partidos Políticos Nacionales, documentos que servirán para realizar los trámites administrativos correspondientes junto con los acuerdos emitidos por el Consejo General.

Por otra parte, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores también puso a disposición de ambas organizaciones las oficinas que utilizarán dentro de la Comisión Nacional de Vigilancia, órgano en el que participarán una vez que se formalice la incorporación de sus representantes.

El INE precisó que será en próximas sesiones del Consejo General y de la Comisión Nacional de Vigilancia cuando los representantes de estas nuevas fuerzas políticas rindan la protesta de ley, con lo que concluirá el proceso formal de integración a dichos órganos colegiados.

INE garantiza condiciones para ejercer derechos y obligaciones

El organismo electoral señaló que estas acciones forman parte del cumplimiento administrativo de las resoluciones aprobadas por su Consejo General y buscan garantizar que los nuevos partidos cuenten con las condiciones institucionales necesarias para ejercer los derechos y prerrogativas previstos en la legislación electoral.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ciudadanos-podran-elegir-el-genero-de-su-credencial-del-ine-sin-trabas-NF21714977

Asimismo, en reuniones posteriores se definirá la distribución de los recursos públicos que les correspondan mediante el régimen de prerrogativas.

Con este procedimiento, el INE reafirmó su compromiso con la aplicación imparcial de la ley, la certeza jurídica y el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, asegurando que todas las fuerzas políticas nacionales cuenten con condiciones equitativas para desarrollar sus actividades dentro del marco legal vigente.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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