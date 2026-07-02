Nuevos partidos políticos nacionales inician actividades; INE formaliza su incorporación

El Instituto Nacional Electoral ( INE ) dio inicio formal a las actividades administrativas de los nuevos Partidos Políticos Nacionales, PAZ y Somos México, al entregarles oficinas, mobiliario, personal y documentación para ejercer los derechos y prerrogativas que les otorga la legislación electoral. La medida forma parte del cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo General y marca el comienzo de su operación institucional a partir del 1 de julio de 2026.

INE inicia formalmente las actividades de los nuevos partidos políticos nacionales

El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó el inicio de las actividades de los nuevos Partidos Políticos Nacionales, Construyendo Sociedades de Paz, A.C. (PAZ) y Personas Sumando en 2025, A.C. (Somos México), mediante la entrega de los espacios físicos y recursos administrativos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La institución informó que estas acciones derivan de los acuerdos previamente aprobados por el Consejo General del INE y publicados en la Gaceta Electoral, los cuales surtieron efectos a partir del 1 de julio de 2026.

Entregan oficinas, mobiliario y recursos administrativos

Como parte del proceso, la Dirección Ejecutiva de Administración realizó la entrega física de oficinas, mobiliario, lugares de estacionamiento, tarjetas de acceso y la plantilla de personal correspondiente al presupuesto autorizado para 2026.

Además, ambas fuerzas políticas recibieron ejemplares de la legislación electoral vigente y diversas publicaciones elaboradas por el INE para apoyar el desarrollo de sus actividades institucionales.

Durante la jornada también se explicó el funcionamiento de las distintas áreas del organismo electoral, así como los procedimientos administrativos relacionados con la operación de sus oficinas, los gastos autorizados y otros aspectos necesarios para el inicio de sus actividades. Posteriormente, representantes de los nuevos partidos realizaron un recorrido por las instalaciones para formalizar la recepción de los espacios asignados.