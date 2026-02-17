Enviará México extrañamiento a Reino Unido por asilo a Karime Macías

La presidenta anunció el envío de una nota diplomática de extrañamiento al Reino Unido por el otorgamiento de asilo político a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal cuestionó la decisión, pues se trata de una persona acusada de fraude y corrupción.

“El día de hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, ¿cómo es posible que le den un asilo?”, dijo Sheinbaum, quien aclaró que se trata de un documento diplomático, no de protesta.

La Presidente recordó el caso de desvíos millonarios que se le atribuye al Gobierno de Duarte y exhibió un cuaderno con frases escritas que se atribuyen a Macías.

“Tenía un cuaderno ‘sí merezco abundancia’, decía la esposa del Gobernador, imagínense”, expresó mientras miraba la fotografía con la frase repetida decenas de veces.

Además de cuestionar que se le haya dado asilo político en Reino Unido, también puso en tela de duda cómo financia su vida en Londres.

“Pues esta persona, que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero. ¿Por qué tener a los hijos allá? ¿Vivir en un lugar especial? ¿De dónde?”, expresó.

Macías es acusada en México de un fraude de más de 112 millones de pesos en el DIF Veracruz, a través de anomalías como contratos simulados. También tiene una orden de aprehensión por presunta defraudación fiscal.