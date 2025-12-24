Oficiales en CDMX detienen a presuntos miembros de célula dedicada al robo de relojes lujosos

México
/ 24 diciembre 2025
    Oficiales en CDMX detienen a presuntos miembros de célula dedicada al robo de relojes lujosos
    Dos presuntos integrantes de una célula dedicada al robo de relojes de alta gama fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. CORTESÍA
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

COMPARTIR

TEMAS


Detenciones
Robos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SSC

Las indagatorias permitieron establecer que los sospechosos tenían como zonas de movilidad las colonias Polanco, Granada y Escandón

Dos presuntos integrantes de una célula dedicada al robo de relojes de alta gama fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que amagaran con un arma de fuego a un transeúnte en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La intervención ocurrió durante un operativo derivado de trabajos de inteligencia e investigación, mediante los cuales se identificó la operación de este grupo delictivo en zonas comerciales de dicha demarcación.

TE PUEDE INTERESAR: SSC detuvo a ‘El Diez’, presunto integrante de La Unión Tepito, en el Estado de México

A través del análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, los agentes detectaron a dos sujetos que realizaban labores de observación y seguimiento de posibles víctimas, quienes se desplazaban en un vehículo tipo sedán, color verde olivo.

IDENTIFICAN A BANDA DEDICADA AL ROBO DE RELOJES: ASÍ FUERON LAS DETENCIONES

Las indagatorias permitieron establecer que los sospechosos tenían como zonas de movilidad las colonias Polanco, Granada y Escandón, por lo que se reforzaron los patrullajes y el monitoreo permanente por parte del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, con el objetivo de ubicar el automóvil relacionado con los hechos.

Durante uno de los recorridos, el vehículo fue localizado estacionado sobre Viaducto Poniente, a la altura de la calle General Salvador Alvarado. Al mantener vigilancia discreta, los policías observaron que los tripulantes descendieron y, con un arma de fuego, amenazaron a un ciudadano, motivo por el cual intervinieron de inmediato para evitar la consumación del delito.

Tras asegurar a los implicados, se les practicó una revisión preventiva conforme a los protocolos policiales, en la que se les encontró un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y el vehículo con placas del estado de Durango.

TE PUEDE INTERESAR: Embajador de EU reconoce detención del cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Los detenidos, de 23 y 35 años de edad, quienes dijeron ser ciudadanos extranjeros, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con lo asegurado, a fin de continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos podrían estar relacionados con el robo de un reloj de alta gama ocurrido en octubre y con un intento de robo registrado en diciembre, ambos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Temas


Detenciones
Robos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SSC

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello ha mantenido una lucha constante durante 17 años para que la muerte de su hija, la chef saltillense Elisa Loyo, sea investigada como homicidio.

El largo camino de una madre: así se estancó el caso de la chef saltillense Elisa Loyo entre gobiernos y tribunales (2/2)
Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, cierra la sucursal de Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León.

Navidad agridulce: Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, dice adiós en Monterrey
NORAD y Google ofrecen mapas interactivos para rastrear en tiempo real el viaje mundial de Santa Claus este 24 de diciembre, incluido su paso por México durante la Nochebuena.

Sigue en vivo el recorrido de Santa Claus 2025: a qué hora llega a México y cómo verlo online
Autoridades federales reportaron a mediados de este año dos de los golpes más fuertes en materia de combate al huachicol en Coahuila.

Coahuila: Crecen 16% investigaciones por huachicol, al mes se denuncian 23 casos
Brisa Isela, de 12 años, destacó en el deporte y la academia mientras intentaba escapar de un entorno de miseria y violencia que finalmente acabó con su vida.

Alertan sobre posible liberación de implicada en muerte de la niña Brisa Isela en Nueva Rosita
Una de las historias más conocidas y cuestionadas, es la relación entre la famosa marca de refrescos Coca-Cola y el icónico personaje de traje rojo navideño, Santa Claus.

Coca-Cola creó a Santa Claus... Esta es la verdad detrás del mito navideño
Cada estación funcionará como un nodo estratégico de competitividad, no solo como puntos de ascenso y descenso

Saltillo: Tren de pasajeros, activo estratégico para competitividad regional, considera Coparmex
Un feto de unos siete meses de gestación fue localizado por trabajadores de recolección de basura en la colonia Portal del Huajuco, al sur de Monterrey. Peritos y ministeriales realizan las diligencias para determinar su origen y posibles responsabilidades

Hallan feto en contenedor de basura en Monterrey; autoridades abren investigación