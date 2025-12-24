Oficiales en CDMX detienen a presuntos miembros de célula dedicada al robo de relojes lujosos
Las indagatorias permitieron establecer que los sospechosos tenían como zonas de movilidad las colonias Polanco, Granada y Escandón
Dos presuntos integrantes de una célula dedicada al robo de relojes de alta gama fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que amagaran con un arma de fuego a un transeúnte en la alcaldía Miguel Hidalgo.
La intervención ocurrió durante un operativo derivado de trabajos de inteligencia e investigación, mediante los cuales se identificó la operación de este grupo delictivo en zonas comerciales de dicha demarcación.
A través del análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, los agentes detectaron a dos sujetos que realizaban labores de observación y seguimiento de posibles víctimas, quienes se desplazaban en un vehículo tipo sedán, color verde olivo.
IDENTIFICAN A BANDA DEDICADA AL ROBO DE RELOJES: ASÍ FUERON LAS DETENCIONES
Las indagatorias permitieron establecer que los sospechosos tenían como zonas de movilidad las colonias Polanco, Granada y Escandón, por lo que se reforzaron los patrullajes y el monitoreo permanente por parte del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, con el objetivo de ubicar el automóvil relacionado con los hechos.
Durante uno de los recorridos, el vehículo fue localizado estacionado sobre Viaducto Poniente, a la altura de la calle General Salvador Alvarado. Al mantener vigilancia discreta, los policías observaron que los tripulantes descendieron y, con un arma de fuego, amenazaron a un ciudadano, motivo por el cual intervinieron de inmediato para evitar la consumación del delito.
Tras asegurar a los implicados, se les practicó una revisión preventiva conforme a los protocolos policiales, en la que se les encontró un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y el vehículo con placas del estado de Durango.
Los detenidos, de 23 y 35 años de edad, quienes dijeron ser ciudadanos extranjeros, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con lo asegurado, a fin de continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.
De acuerdo con las autoridades, los sujetos podrían estar relacionados con el robo de un reloj de alta gama ocurrido en octubre y con un intento de robo registrado en diciembre, ambos en la alcaldía Miguel Hidalgo.