Oficiales en CDMX detienen a presuntos miembros de célula dedicada al robo de relojes lujosos

Dos presuntos integrantes de una célula dedicada al robo de relojes de alta gama fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que amagaran con un arma de fuego a un transeúnte en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La intervención ocurrió durante un operativo derivado de trabajos de inteligencia e investigación, mediante los cuales se identificó la operación de este grupo delictivo en zonas comerciales de dicha demarcación.

A través del análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, los agentes detectaron a dos sujetos que realizaban labores de observación y seguimiento de posibles víctimas, quienes se desplazaban en un vehículo tipo sedán, color verde olivo.

IDENTIFICAN A BANDA DEDICADA AL ROBO DE RELOJES: ASÍ FUERON LAS DETENCIONES

Las indagatorias permitieron establecer que los sospechosos tenían como zonas de movilidad las colonias Polanco, Granada y Escandón, por lo que se reforzaron los patrullajes y el monitoreo permanente por parte del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, con el objetivo de ubicar el automóvil relacionado con los hechos.