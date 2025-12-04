ONU aprueba iniciativa de México sobre armas nucleares

México
/ 4 diciembre 2025
    ONU aprueba iniciativa de México sobre armas nucleares
    ONU aprueba iniciativa de México sobre armas nucleares FOTO: VANGUARDIA

Ante la creciente presencia de la Inteligencia Artificial en la sociedad, y las discusiones sobre armas de destrucción masiva, nuevos debates de gestión se organizan

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución presentada por México para evitar que armas nucleares sean controladas por la inteligencia artificial (IA).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que la Asamblea General de la ONU también aprobó otras resoluciones sobre desarme nuclear que México presentó, ‘en conveniencia con su posición histórica’.

Destacó que el apoyo mayoritario a la resolución mexicana muestra el interés de los miembros de la ONU en continuar esta discusión y encontrar soluciones a este problema. Fue aprobada por 118 votos a favor, 9 en contra y 44 abstenciones.

Por vez primera en su historia, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta semana una resolución presentada y promovida por México sobre el desafío y preocupación que representa la posible utilización de inteligencia artificial en las armas nucleares, al incrementar el riesgo de detonaciones accidentales o de decisiones no autorizadas por seres humanos’, resaltó la SRE.

Señaló Relaciones Exteriores que la aprobación de la iniciativa refleja el interés de la comunidad internacional por mantener al ser humano en el centro de las políticas públicas sobre seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: México y EU negocian una nueva entrega de capos: WSJ

Apuntó que también subraya la necesidad de continuar con el análisis de las implicaciones y consecuencias de la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito militar, desde una perspectiva humanitaria y ética, en apego al Derecho Internacional.

Temas


Tecnología
armas nucleares

Localizaciones


México

Organizaciones


ONU
SRE

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal
En los alojamientos revisados, los departamentos que se ofertan están ubicados en las colonias aledañas al Estadio BBVA, como el centro de Guadalupe, Jardines de la Pastora, Tolteca, Azteca y Riveras del Río.

Se disparan rentas en Nuevo León para el Mundial 2026
Corea del Sur y Sudáfrica, dos estilos opuestos que México deberá enfrentar en la fase de grupos del Mundial 2026.

Rivales de México en 2026: quiénes son las figuras de Corea del Sur y Sudáfrica y cómo les ha ido en la Copa del Mundo
Usuarios en X revivieron vieja broma a Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Usuarios ‘reviven’ broma del influencer B’rek ‘El Milagro’ a Omar García Harfuch
El programa social del Gobierno Federal, JCF, impulsado desde 2019, busca beneficiar a personas entre los 18 a 29 años que no estudien ni trabajan por medio de una capacitación laboral en centros de trabajo.

Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán más de 9 mil pesos en 2026 con aumento al salario mínimo