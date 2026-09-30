ONU pide a México proteger a mujeres buscadoras ante violencia extrema y asesinatos

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    ONU pide a México proteger a mujeres buscadoras ante violencia extrema y asesinatos
    La ONU pidió reforzar la protección de las mujeres buscadoras ante los riesgos derivados de su labor en México. Cuartoscuro

La Organización de las Naciones Unidas recordó casos de violencia en Sinaloa y pidió garantizar verdad, justicia y protección para las familias buscadoras

Expertos de Naciones Unidas pidieron al Estado mexicano reforzar la protección de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, ante los niveles de violencia que enfrentan y que, en los casos más graves, han derivado en asesinatos y desapariciones.

En un comunicado difundido este miércoles, las personas expertas de la ONU señalaron que las agresiones contra quienes participan en labores de búsqueda ocurren en un contexto de “impunidad casi total” y advirtieron que los ataques representan un riesgo para el ejercicio de su labor como defensoras de derechos humanos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/onu-esperanzas-sobre-las-personas-desaparecidas-HJ23802063

“Si bien los esfuerzos internacionales han logrado reconocer y honrar a las buscadoras de personas desaparecidas, en México siguen afrontando niveles alarmantes de violencia que, en los casos más graves, conducen a su propia desaparición o asesinato”, señalaron.

Las personas expertas recordaron que la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de estos casos corresponde principalmente al Estado, por lo que esta responsabilidad no debe recaer sobre las familias.

$!CIUDAD DE MÉXICO, 30 JUNIO 2026. De nueva cuenta, familias buscadoras, solidarios y población civil participaron en la Cascarita por la Memoria y Contra el Olvido en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Se pronunciaron contra la agresión sufrida durante la mañana por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes querían impedir una manifestación sobre Calzada de Tlalpan. El saldo denuncian es de varios familiares lesionados, así cómo solidarios.
CIUDAD DE MÉXICO, 30 JUNIO 2026. De nueva cuenta, familias buscadoras, solidarios y población civil participaron en la Cascarita por la Memoria y Contra el Olvido en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Se pronunciaron contra la agresión sufrida durante la mañana por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes querían impedir una manifestación sobre Calzada de Tlalpan. El saldo denuncian es de varios familiares lesionados, así cómo solidarios. Cuartoscuro

ONU RECUERDA ATAQUES CONTRA BUSCADORAS EN SINALOA PARA ADVERTIR SOBRE VIOLENCIA

Naciones Unidas utilizó como referencia diversos hechos registrados recientemente en Sinaloa para advertir sobre los riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras.

El 29 de agosto de 2026 fue denunciada la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista en favor de las personas desaparecidas.

Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, fue agredida junto con su hija y dos menores.

Posteriormente, el 1 de septiembre, integrantes del colectivo “Corazones Unidos por una Misma Causa” fueron arrollados por un vehículo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.

La ONU también recordó que este colectivo ha enfrentado otros hechos de violencia. Entre ellos se encuentra el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, ocurrido en 2026, y la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela, reportada en octubre de 2025.

En una comunicación previa, expertos de la ONU ya habían expresado su preocupación por el asesinato de Gómez-Tagle y señalaron que el caso había sido judicializado como feminicidio agravado.

$!ONU pide a México proteger a mujeres buscadoras ante violencia extrema y asesinatos

LA ONU SEÑALA QUE BUSCAR DESAPARECIDOS ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Las personas expertas subrayaron que las mujeres buscadoras participan en labores relacionadas con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, pero señalaron que las instituciones deben asumir plenamente la responsabilidad de localizar a las personas desaparecidas e investigar los casos.

“La labor de estas mujeres constituye una extensión fundamental de sus derechos a la verdad y a la justicia y a reparación”, señalaron.

Al mismo tiempo, destacaron que debe garantizarse su participación segura en las labores de búsqueda y en las investigaciones, sin trasladar a las familias una responsabilidad que corresponde a las autoridades.

“Se trata de una tarea que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumirla cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias”, añadieron.

La ONU sostuvo que los ataques contra las buscadoras contribuyen a mantener un ciclo de violencia e impunidad.

$!JEREZ, ZACATECAS, 23 JUNIO 2026. - Durante dos días de trabajo, mujeres buscadoras localizaron cuatro fosas clandestinas en el interior de un rancho en la zona conocida como la Cienega. Después de un reporte anónimo, el colectivo independiente de búsqueda forense “Las Escarabajo”, llegó al lugar el domingo 21 de junio, después de estar prospectando por varios lugares en el interior del sitio, fue localizada la primer fosa en el interior de un cuarto en obra negra, por lo que informaron del hallazgo a Fiscalía, pero en la espera de la orden de cateo, tardaron todo el día para ingresar y solo poder llevarse los restos completos de un hombre joven quien habría muerto atado de pies y manos.
JEREZ, ZACATECAS, 23 JUNIO 2026. - Durante dos días de trabajo, mujeres buscadoras localizaron cuatro fosas clandestinas en el interior de un rancho en la zona conocida como la Cienega. Después de un reporte anónimo, el colectivo independiente de búsqueda forense “Las Escarabajo”, llegó al lugar el domingo 21 de junio, después de estar prospectando por varios lugares en el interior del sitio, fue localizada la primer fosa en el interior de un cuarto en obra negra, por lo que informaron del hallazgo a Fiscalía, pero en la espera de la orden de cateo, tardaron todo el día para ingresar y solo poder llevarse los restos completos de un hombre joven quien habría muerto atado de pies y manos. Cuartoscuro

ONU ADVIERTE QUE MUJERES BUSCADORAS EN MÉXICO ENFRENTAN RIESGOS POR SU LABOR

Las personas expertas recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un deber reforzado de protección para quienes defienden los derechos humanos.

En el caso de México, señalaron que las mujeres que luchan contra la impunidad se encuentran entre los grupos en mayor situación de riesgo y que los actos de hostigamiento y violencia de género dirigidos contra ellas han aumentado.

La ONU también indicó que las agresiones contra defensoras pueden tener características específicas relacionadas con el género y estar dirigidas a sancionarlas por desafiar roles tradicionales y ocupar espacios públicos.

Por ello, llamó al Estado mexicano a prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de violencia.

Las preocupaciones de Naciones Unidas sobre las agresiones contra personas buscadoras no son nuevas. En comunicaciones anteriores, expertos habían documentado denuncias de amenazas, intimidación, agresiones físicas y asesinatos contra integrantes de colectivos de búsqueda en distintas entidades del país.

$!GUADALAJARA, JALISCO. 30 AGOSTO 2026.- En las inmediaciones de la Glorieta de los Desaparecidos y en el marco del Día Internacional de las Victimas de Desaparición Forzada, El Pastoral de la Misericordia llevó a cabo una misa denominada “Justicia Verdad y Paz” para conmemorar el día, en la misma participo el coro de las madres buscadoras quienes amenizaron con las melodías de la ceremonia.
GUADALAJARA, JALISCO. 30 AGOSTO 2026.- En las inmediaciones de la Glorieta de los Desaparecidos y en el marco del Día Internacional de las Victimas de Desaparición Forzada, El Pastoral de la Misericordia llevó a cabo una misa denominada “Justicia Verdad y Paz” para conmemorar el día, en la misma participo el coro de las madres buscadoras quienes amenizaron con las melodías de la ceremonia. Cuartoscuro

ONU PIDE RECONOCER PÚBLICAMENTE A LAS MUJERES BUSCADORAS

En medio de este contexto, las personas expertas celebraron que la Asamblea General de Naciones Unidas haya aprobado una resolución para establecer el 19 de diciembre como el Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.

“Expresamos nuestro más profundo reconocimiento a la decisión de la comunidad internacional por reconocer formalmente la fortaleza, las voces, la capacidad de acción y el liderazgo de las mujeres dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas”, señalaron.

$!CIUDAD DE MÉXICO, 12 JULIO 2026. Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli García Gamez, acompañada de familiares y diferentes colectivos, exigió justicia a un año de la desaparición forzada de su hija en una caminata en dirección hacia el Ángel de la Independencia. Ana Ameli de 19 años, fue vista por última vez haciendo senderismo en el Pico del Águila en la zona del Ajusco en la alcaldía Tlalpan.
CIUDAD DE MÉXICO, 12 JULIO 2026. Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli García Gamez, acompañada de familiares y diferentes colectivos, exigió justicia a un año de la desaparición forzada de su hija en una caminata en dirección hacia el Ángel de la Independencia. Ana Ameli de 19 años, fue vista por última vez haciendo senderismo en el Pico del Águila en la zona del Ajusco en la alcaldía Tlalpan. Cuartoscuro

Los expertos también pidieron al gobierno mexicano reconocer públicamente la importancia de la labor que realizan estas defensoras y garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-contra-alma-rosa-rojo-article-19-exige-investigar-agresion-a-buscadora-en-culiacan-JH23171181

Además, recordaron que los Estados deben reconocer las afectaciones específicas que enfrentan las mujeres relacionadas con desapariciones forzadas, incluidas las consecuencias de género, la violencia sexual, el embarazo forzado, los daños psicológicos, el estigma social y la desestructuración de las familias.

Naciones Unidas señaló finalmente que sus expertos ya habían enviado comunicaciones previas al Gobierno de México para expresar preocupaciones relacionadas con la seguridad de personas buscadoras, incluida una carta de abril de 2026 sobre el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, a la que el gobierno mexicano respondió.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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