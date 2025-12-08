Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero permaneció seis años como titular de la Fiscalía General de la República; durante ese tiempo, la información sobre sus bienes patrimoniales permaneció oculta, al igual que la de otros 12 funcionarios con puestos clave en la institución.

Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, consultadas por EL UNIVERSAL en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en DeclaraNet, muestran que la información relativa a sus bienes no está disponible a partir del año en que ingresaron a trabajar en la fiscalía.

TE PUEDE INTERESAR: Prevén más volátil 2026 por revisión del T-MEC

En algunos casos, las declaraciones indican que “el servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales” y en otros, el Comité de Transparencia de la FGR determinó que por razones de seguridad la información debía clasificarse, por lo que al consultar los documentos, el contenido relativo a sus bienes e ingresos distintos a su salario como servidores públicos no es visible.

Entre estos casos se encuentran Germán Adolfo Castillo Banuet, extitular de la Fiscalía Especializada en Control Regional; Alfredo Higuera Bernal, extitular de Delincuencia Organizada; Facundo Santillán Julián, de la Fiscalía de Delitos Electorales; María de la Luz Mijangos Borja, de Combate a la Corrupción; y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, de Derechos Humanos.

También figuran Leticia Catalina Soto Acosta, de Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas; Adriana Campos López, de Asuntos Internos; Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, de la Agencia de Investigación Criminal; Amelia Zetina Pinedo, del Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre, de la Oficialía Mayor.

En activo, como en el caso de Juan Ramos López, extitular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

Sus datos patrimoniales sólo están disponibles hasta 2019, cuando aún fungía como subprocurador de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).Ramos era considerado cercano a Gertz Manero. En marzo de 2022, se filtraron audios de una llamada telefónica entre ambos, en la que discutían un expediente en posesión de la Suprema Corte.

El caso estaba relacionado con la muerte del hermano del entonces titular de la FGR, Federico Gertz. El fiscal acusaba a la expareja de éste, Laura Morán, y a su hija, Alejandra Cuevas.

En la conversación, Gertz Manero afirmaba que estaba presionando a los ministros para obtener un fallo favorable. Como consecuencia, Alejandra Cuevas permaneció 528 días en prisión, hasta que fue liberada tras un fallo unánime de la Corte.

Ramos López falleció en septiembre de 2023 tras complicaciones de una operación.

La sucesora de Juan Ramos en la FECOC, Cristina Fernanda Reséndiz, también ocultó su información patrimonial al asumir el cargo en 2023.

Tras la renuncia de Gertz Manero, la ley indica que Reséndiz debía asumir la titularidad interina de la FGR; sin embargo, fue sustituida por Ernestina Godoy Ramos.

Con respecto al propio Gertz Manero, el Comité de Transparencia de la FGR, en sesión extraordinaria el 3 de mayo de 2024, clasificó como información reservada todos los datos de sus declaraciones patrimoniales por un periodo de cinco años.

El acta de la sesión indica que la decisión se tomó con base en el Artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia, el cual indica que para permitir el acceso a la información se requiere el “consentimiento del particular titular de los datos”.

Gertz no dio su consentimiento, por lo cual filtrar sus datos patrimoniales sería “una violación a sus derechos humanos”, señala el documento.

Otra de las razones alude a la seguridad nacional. El Comité de Transparencia argumentó que declarar los ingresos netos expondría la capacidad económica, actividades y lugares frecuentados por el funcionario, lo que lo volvería “presa fácil” de intercepción por parte de grupos delictivos y “delincuentes comunes”, hechos que podrían potenciar “el riesgo de un ataque directo a él, su personal o sus familiares”, indica el acta.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas exige que los servidores públicos presenten declaraciones patrimoniales y de intereses bajo protesta de decir la verdad.

Estas deben contener datos sobre bienes, ingresos y posibles conflictos por el ejercicio de su cargo.

A partir de estas declaraciones, las dependencias pueden revisar cómo han cambiado los bienes del servidor público, identificar irregularidades y activar alertas por posibles actos de corrupción.

Si existe un aumento patrimonial que no corresponde con los ingresos declarados, la autoridad está obligada a solicitar una explicación y, en caso de no ser satisfactoria, abrir un expediente y presentar la denuncia correspondiente.

Sin embargo, el artículo 29 de la ley señala que la versión pública de una declaración solo incluirá información que no vulnere la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Por esa razón, ciertos rubros pueden reservarse cuando exista una justificación legal en la materia.

Godoy arranca con nombramientos

Tras asumir la conducción de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, con apenas horas en el cargo, nombró titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a César Olivares Aparicio, en sustitución de Alfredo Higuera Bernal, y designó a Héctor Elizalde Mora como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en lugar de Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez.

Funcionarios

Alejandro Gertz Manero

Extitular de la Fiscalía General de la República2019-2025

Renunció en noviembre

Alfredo Higuera Bernal

Extitular de la FEMDO2019-2025

Fue reemplazado en noviembre

Cristina Fernanda Reséndiz Durruty

Extitular de FECOC2023-2025

Fue reemplazada en noviembre

Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez

Extitular de la AIC2019-2025

Fue reemplazado en noviembre

Francisco Santiago Sáenz de Cámara

Titular de Oficialía Mayor

2021-Actualidad

Sigue en funciones

Germán Adolfo Castillo Banuet

Titular de la FECOR2020-Actualidad

Sigue en funciones

Adriana Campos López

Titular de la FEA

I2019-Actualidad

Sigue en funciones

Amelia Zetina Pinelo

Titular de la OEMASC2023-Actualidad

Sigue en funciones

Facundo Santillán Julián

Titular de la FISEL

Feb 2025-Actualidad

Sigue en funciones

Leticia Catalina Soto Acosta

Titular de la FEVIMTRA2021-Actualidad

Sigue en funciones

María de la Luz Mijangos Borja

Titular de la FEMCC2019-Actualidad

Sigue en funciones

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo

Titular de la FEADLE2017-Actualidad

Sigue en funciones

Juan Ramos López

Ex titular de la FECOC2019-2023

Finado