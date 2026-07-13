Opera Dos Bocas a un 42% de se capacidad

CIUDAD DE MÉXICO- La Refinería de Dos Bocas tropezó nuevamente, debido a la falta de una planeación en su ingeniería y construcción, consideran especialistas. Catalogada por las autoridades como la joya de la corona en el Sistema Nacional de Refinación, la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, produjo en mayo 144 mil 400 barriles de petróleo diarios en promedio, cuando fue diseñada para tener una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esto significa que la Refinería de Dos Bocas opera a 42.5 por ciento de su capacidad, su nivel más bajo desde agosto del año pasado. Luis Miguel Labardini, especialista en energía y socio de la consultora Marcos y Asociados, estimó que esto es resultado de que no se contó con una planeación en el diseño y estudios de ingeniería en la refinería, así como por la opacidad en el proceso de asignación de contratos. ”No se siguieron las mejores prácticas internacionales debido a que la entonces Secretaría de Energía, Rocío Nahle, quiso construir una refinería en tiempo récord y con un presupuesto de 8 mil millones de dólares, y la realidad es que aún no opera al máximo de su capacidad y se han invertido 23 mil millones de dólares.

”El resultado de todo lo anterior es que la refinería ha tenido accidentes e incidentes, incendios, fallas que han llevado a paros operativos, entre otros, que derivan de que la producción sea muy volátil, con altas y bajas”, describió Labardini. Reportes públicos señalan que, en enero de este año, una falla eléctrica general provocó que se detuvieran las operaciones de las plantas coquizadora, catalÌtica y las hidrodesulfuradoras, provocando una baja en la producción. En marzo se reportó un incendio en el ·rea de almacenamiento, en abril se registró otro incendio en el patio de almacenamiento de coque, y en mayo se registraron paros escalonados e intermitencias en los trenes de refinación por fallas de vapor. Labardini consideró que es urgente que la Secretaría de Energía o Petróleos Mexicanos (Pemex) contraten un equipo internacional de expertos para realizar un diagnóstico para analizar si es posible reparar los diseños estructurales del diseño de la refinería. ”Se debe contratar a una de las grandes firmas de refinerías para que hagan un diagnóstico adecuado de dónde están las fallas y cómo se pueden corregir las fallas. ”Para ello se requerir· inyectar más recursos de los 23 mil millones de dólares que ya se destinaron a la refinería”, aseguró. Consideró que es difícil que se hayan destinado recursos adicionales a Dos Bocas, a pesar de los ingresos petroleros que se obtuvieron este año con precios altos del crudo debido a la guerra, pues las finanzas públicas enfrentan presiones por la reducción del déficit fiscal. Por Mario López, Agencia Reforma.

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