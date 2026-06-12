Opera el 20% de las gasolineras en México sin licencia de la ASEA; acumulan 80 clausuras

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    Opera el 20% de las gasolineras en México sin licencia de la ASEA; acumulan 80 clausuras
    Los empresarios que realizaron modificaciones sin reportar a la autoridad federal enfrentan multas de hasta 800 mil pesos y la suspensión de actividades si no subsanan sus omisiones. ARCHIVO

El 20% de las gasolineras en México opera de forma irregular. La ASEA intensifica revisiones y ya clausuró 80 estaciones en el centro del país

Una de cada cinco gasolineras opera en el país de manera irregular en materia ambiental.

Alrededor del 20 por ciento de las más de 14 mil estaciones de servicio que hay en México carece de la Licencia Ambiental Única que otorga la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), de acuerdo con la consultora Lejar Innovaciones. Esta situación ha llevado a que unas 80 estaciones ubicadas en el centro del país hayan sido clausuradas, total o parcialmente, por la autoridad ambiental, aseguró Ángel Loyo, director general de la empresa especializada en normatividad, regulación y seguridad del sector de hidrocarburos.

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“Esta licencia se otorga desde 2016, cuando surgió la ASEA. Se trata de un trámite diferente a la licencia ambiental que expide el ayuntamiento o el Gobierno del estado, e incluso diferente a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Aunque no es un trámite nuevo, muchas estaciones de servicio no cumplieron o, simplemente, cuando hicieron modificaciones no la actualizaron. Estimamos que entre el 15 y hasta el 20 por ciento de las estaciones no cuenta con esta licencia o la tiene desactualizada”, aseguró Loyo en entrevista.

El incumplimiento de este trámite puede llevar a sanciones que van desde multas por 800 mil pesos hasta clausuras parciales o totales, expresó el directivo.

En lo que va del año, se ha detectado que al mes se realizan al menos 80 visitas de inspección a las estaciones de servicio por parte de personal de la ASEA para verificar si cuentan con la Licencia Ambiental Única. Esto ha provocado que alrededor del 10 por ciento de las estaciones inspeccionadas hayan sido sancionadas con multas o con clausuras temporales.

Loyo explicó que en las clausuras temporales los titulares de los permisos tienen cinco días para demostrar que cuentan con el documento, subsanar o corregir errores, actualizar la licencia o bien iniciar el trámite.

Asimismo, detalló que entre las razones por las que los permisionarios llegan a omitir la actualización de la licencia está el haber realizado ampliaciones en las estaciones, incrementar el número de dispensarios, instalar un tanque adicional o modificar el tanque existente.

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“Son modificaciones de las instalaciones en casos donde incluso se modifique la capacidad de un tanque, que se agregue o se quite un dispensario, que cambie la extensión del terreno o se amplíe alguna edificación. Incluso en aquellos casos donde por alguna razón la licencia tenga errores en alguna de las características de la estación, también se sanciona”, explicó el experto.

Añadió que, por ejemplo, la modificación de la marca de la estación o cambiar de proveedor de dispensadores sin que se modifique el número de estos no es motivo de sanción, siempre y cuando esté especificado en la licencia ambiental.

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