Operativo coordinado de Jalisco y Veracruz logra la captura de Levi ‘N’

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Las autoridades ofrecían 350 mil pesos por información que condujera a la captura de Levi ‘N’, alias ‘El Comandante Levy’

El 25 de julio, el Gabinete de Seguridad informó la detención de Levi ‘N’, también conocido como ‘El Comandante Levy’, en Zapopan, Jalisco. El detenido bajo el delito de homicidio doloso calificado y por delito de extorsión en Veracruz.

Su captura fue coordinada por elementos de la SSPC y de la SSC de la Ciudad de México, la Fiscalía General del Estado de Veracruz y de Jalisco. Las autoridades señalaron a Levi ‘N’ de haber, presuntamente, participado en el homicidio de dos personas en el municipio de Atoyac, Veracruz, durante enero del 2023.

La FGE de Veracruz ofrecía una recompensa de 350 mil pesos por información que condujera a su localización y captura. Fue detenido en la colonia Loma Chica, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-investiga-homicidio-de-luis-ballardo-lopez-empresario-de-morelia-PB22328744

Tras corroborar su identidad, por un operativo de inteligencia, elementos de policía interceptaron a Levi ‘N’. Será trasladado a la Ciudad de México para los procedimientos correspondientes y posteriormente será enviado a Veracruz. Agentes ministeriales darán continuidad a su proceso penal.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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