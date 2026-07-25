Operativo coordinado de Jalisco y Veracruz logra la captura de Levi ‘N’
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Las autoridades ofrecían 350 mil pesos por información que condujera a la captura de Levi ‘N’, alias ‘El Comandante Levy’
El 25 de julio, el Gabinete de Seguridad informó la detención de Levi ‘N’, también conocido como ‘El Comandante Levy’, en Zapopan, Jalisco. El detenido bajo el delito de homicidio doloso calificado y por delito de extorsión en Veracruz.
Su captura fue coordinada por elementos de la SSPC y de la SSC de la Ciudad de México, la Fiscalía General del Estado de Veracruz y de Jalisco. Las autoridades señalaron a Levi ‘N’ de haber, presuntamente, participado en el homicidio de dos personas en el municipio de Atoyac, Veracruz, durante enero del 2023.
La FGE de Veracruz ofrecía una recompensa de 350 mil pesos por información que condujera a su localización y captura. Fue detenido en la colonia Loma Chica, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Tras corroborar su identidad, por un operativo de inteligencia, elementos de policía interceptaron a Levi ‘N’. Será trasladado a la Ciudad de México para los procedimientos correspondientes y posteriormente será enviado a Veracruz. Agentes ministeriales darán continuidad a su proceso penal.