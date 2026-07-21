Fiscalía investiga homicidio de Luis Ballardo López, empresario de Morelia
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Luis Ballardo López Corral fue notificado como desaparecido el 18 de julio por sus familiares en Morelia
El 21 de julio se informó que la Fiscalía General de Michoacán inició la investigación del homicidio de Luis Ballardo López Corral, empresario del ramo de restaurantes y bares en Morelia. La víctima fue encontrada sin vida en una brecha de la zona rural del sur de la capital del estado.
Fue visto por última vez con vida el 18 de julio; tras su desaparición, familiares y amigos comenzaron su búsqueda. Luis Ballardo, de 31 años de edad, fue encontrado con una herida contundente en el pecho.
Las autoridades registraron que su cuerpo fue hallado el lunes 20 de julio. Su cuerpo yacía en un camino de terracería del poblado de Cuanajillo del Toro, en las inmediaciones de la carretera federal Morelia-Pátzcuaro.
La Fiscalía de Michoacán continúa con la investigación del caso para esclarecer el incidente; se destacó que la familia y la víctima tienen relación con la cadena de restaurantes y bares ‘Beer Pong’. También tienen relaciones con los negocios La Casa de Lucky y El Ahogado.
Hasta el momento no se han hecho arrestos por el caso de Luis Ballardo López Corral, ni se ha vinculado el incidente a alguna organización criminal de la región.