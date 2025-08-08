Opositores pueden participar en la reforma electoral: Sheinbaum
El Gobierno Federal prepara la instalación de la Comisión que realizará la iniciativa
CDMX.- En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que está abierta la convocatoria para que la oposición pueda participar en la creación de la nueva reforma electoral.
Durante “La Mañanera del Pueblo” la mandataria federal detalló que el próximo lunes 11 de agosto instalarán formalmente la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Que participen, está abierta la participación para que puedan dar sus posicionamientos, ideas, y a partir de ahí se genera una propuesta”, fue el mensaje que envió la presidenta desde Palacio Nacional.
Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo lunes acudirá Pablo Gómez a la conferencia matutina para detallar la forma en la que los ciudadanos podrán participar en la construcción de la iniciativa.
“No hay iniciativa, apenas se va a construir. Viene el lunes Pablo Gómez para platicar cómo va a ser el proceso para recibir propuestas, hacer foros, cómo pueden participar todos los partidos políticos, sean parte de la 4T o no”, mencionó.
El funcionario federal explicará como se podrán sumar a este proyecto expertos, consejeros del Instituto Nacional Electoral, pueblos originarios, representación de la sociedad y quienes quieran participar en la construcción de la propuesta.
Desde el Salón Tesorería la mandataria mexicana reiteró que se tiene que discutir a fondo el tema de los legisladores plurinominales para que el Congreso tenga una representación distinta y una reforma electoral profunda.
“El lunes se instala formalmente la comisión, pero no es que esta comisión vaya a elaborar una propuesta, si no que se inician los foros, los debates, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, para que se participe, se presenten las ideas y a partir de ahí, pues se construya la nueva legislación electoral en nuestro país”, puntualizó.