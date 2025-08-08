Opositores pueden participar en la reforma electoral: Sheinbaum

México
/ 8 agosto 2025
    Opositores pueden participar en la reforma electoral: Sheinbaum
    La presidenta envió un mensaje al bloque opositor para que puedan presentar sus ideas para reforzar el proyecto | Foto: Cuartoscuro Vanguardia

El Gobierno Federal prepara la instalación de la Comisión que realizará la iniciativa

CDMX.- En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que está abierta la convocatoria para que la oposición pueda participar en la creación de la nueva reforma electoral.

Durante “La Mañanera del Pueblo” la mandataria federal detalló que el próximo lunes 11 de agosto instalarán formalmente la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es en EU’... Sheinbaum aclara que orden de Trump al ejército de atacar a los cárteles de la droga es en territorio estadunidense

“Que participen, está abierta la participación para que puedan dar sus posicionamientos, ideas, y a partir de ahí se genera una propuesta”, fue el mensaje que envió la presidenta desde Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo lunes acudirá Pablo Gómez a la conferencia matutina para detallar la forma en la que los ciudadanos podrán participar en la construcción de la iniciativa.

“No hay iniciativa, apenas se va a construir. Viene el lunes Pablo Gómez para platicar cómo va a ser el proceso para recibir propuestas, hacer foros, cómo pueden participar todos los partidos políticos, sean parte de la 4T o no”, mencionó.

El funcionario federal explicará como se podrán sumar a este proyecto expertos, consejeros del Instituto Nacional Electoral, pueblos originarios, representación de la sociedad y quienes quieran participar en la construcción de la propuesta.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Demandará la 4T a Adidas? Sheinbaum reacciona a polémica por huaraches ‘Oaxaca Slip On’

Desde el Salón Tesorería la mandataria mexicana reiteró que se tiene que discutir a fondo el tema de los legisladores plurinominales para que el Congreso tenga una representación distinta y una reforma electoral profunda.

“El lunes se instala formalmente la comisión, pero no es que esta comisión vaya a elaborar una propuesta, si no que se inician los foros, los debates, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, para que se participe, se presenten las ideas y a partir de ahí, pues se construya la nueva legislación electoral en nuestro país”, puntualizó.

Temas


Reforma Electoral
Claudia Sheinbaum

COMENTARIOS

Selección de los editores
La FGR aseguró armas, droga y un vehículo durante la detención de Jaret Roberto Hernández Rojas, presunto responsable del asesinato de un fiscal y miembro del Cártel del Golfo

Cae presunto implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; lo vinculan con el Cártel del Golfo
Claudia Sheinbaum negó que el gobierno mexicano tenga pruebas que vinculen a Nicolás Maduro con cárteles como el de Sinaloa, en respuesta a las acusaciones del gobierno estadounidense.

¿Nicolás Maduro tiene nexos con cárteles mexicanos?... esto dijo Sheinbaum en La Mañanera
De acuerdo a The New York Times, Donald Trump, habría firmado una orden secreta en la que instruye al Pentágono a que utilice la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina.

Revela The New York Times que Trump ordena al Pentágono atacar a los cárteles de la droga
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que mantendrán colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad | Foto: Cuartoscuro

Descarta Sheinbaum incursión de militares de EU para combatir a cárteles

Desmantelan en Guadalupe, Nuevo León, sistema clandestino de videovigilancia presuntamente usado por el crimen organizado para monitorear a la policía.

Desmantelan en NL sistema de videovigilancia del crimen organizado; era utilizado para espiar a policías
Soriana y Del Sol ofrecen descuentos especiales en artículos escolares como cuadernos, mochilas y colores, ideales para aprovechar antes del inicio del ciclo escolar

Regreso a Clases: Soriana y Del Sol ponen en oferta los útiles escolares hasta con 40% de descuento
Como es usual de BBVA México, se espera que para este mes de agosto se lleve a cabo una nueva ola de cancelación masiva de cuentas bancarias a nivel nacional, una medida que ha pasado desapercibida para muchos clientes y cuentahabientes.

¡Alerta! Este día de agosto 2025 se eliminarán miles de cuentas BBVA... checa si estás en la lista
El Estadio BBVA, sede de Rayados, recibirá uno de los partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026, consolidando a Monterrey como ciudad clave en la justa internacional.

Monterrey será sede del repechaje rumbo al Mundial 2026: así se prepara el Estadio BBVA