Opositores pueden participar en la reforma electoral: Sheinbaum

CDMX.- En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que está abierta la convocatoria para que la oposición pueda participar en la creación de la nueva reforma electoral.

Durante “La Mañanera del Pueblo” la mandataria federal detalló que el próximo lunes 11 de agosto instalarán formalmente la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es en EU’... Sheinbaum aclara que orden de Trump al ejército de atacar a los cárteles de la droga es en territorio estadunidense

“Que participen, está abierta la participación para que puedan dar sus posicionamientos, ideas, y a partir de ahí se genera una propuesta”, fue el mensaje que envió la presidenta desde Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo lunes acudirá Pablo Gómez a la conferencia matutina para detallar la forma en la que los ciudadanos podrán participar en la construcción de la iniciativa.