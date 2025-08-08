‘Es en EU’... Sheinbaum aclara que orden de Trump al ejército de atacar a los cárteles de la droga es en territorio estadunidense

Este viernes 8 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aseguró categóricamente que no existe riesgo alguno de que fuerzas militares estadounidenses intervengan en territorio mexicano, tras la revelación de que el presidente Donald Trump habría firmado una orden ejecutiva para que el Pentágono actúe contra los cárteles de droga considerados por su gobierno como organizaciones terroristas.

LA ORDEN DE TRUMP: SOLO EN EU

La declaración de la mandataria mexicana surge luego de un reportaje del diario The New York Times, en el que se revela que Trump firmó un documento para que el ejército de Estados Unidos pueda combatir el tráfico de fentanilo, particularmente el vinculado con cárteles mexicanos como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación.

En conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la orden no implica intervención en territorio mexicano, y que su gobierno fue informado con antelación de dicha medida por las autoridades estadounidenses.

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o institución en nuestro territorio”, afirmó la presidenta.

MÉXICO, EL PAÍS CON MÁS REGULACIONES PARA AGENTES EXTRANJEROS

Claudia Sheinbaum enfatizó que México mantiene un control riguroso sobre la presencia de agentes extranjeros, particularmente los de Estados Unidos. Aseguró que ningún operativo de carácter militar puede realizarse sin la autorización del gobierno mexicano.

“Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está absolutamente descartado”, recalcó la mandataria.

Asimismo, recordó que las agencias estadounidenses con presencia en México están sujetas a normas claras y estrictas, y que este tipo de medidas unilaterales —como el uso del Pentágono para enfrentar el narcotráfico— no implican intervención extranjera en suelo nacional.

SHEINBAUM REITERA: NO HAY RIESGO DE INTERVENCIÓN

Durante su participación en la “Mañanera del pueblo”, Sheinbaum aseguró que en administraciones anteriores, cuando se ha propuesto la posibilidad de intervención militar estadounidense en México, siempre se ha rechazado con firmeza.

“Vamos a revisar cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”, puntualizó.

¿Sabías que..

• La política de no intervención es un pilar fundamental de la política exterior mexicana, consagrada en la Constitución? Este principio busca asegurar que otros países no interfieran en los asuntos internos de México y viceversa.

• El Plan Mérida, un acuerdo de cooperación en seguridad entre México, Estados Unidos y países centroamericanos, ha estado en vigor desde 2008. Aunque ha sido objeto de debate, su objetivo principal es combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

• En la historia de México, la última intervención militar de Estados Unidos en territorio nacional fue en 1914, durante la Revolución Mexicana. El puerto de Veracruz fue ocupado por las fuerzas armadas estadounidenses, un evento que marcó profundamente las relaciones entre ambos países.

• La relación bilateral entre México y Estados Unidos es una de las más complejas y dinámicas del mundo, abarcando temas de comercio, seguridad, migración y cultura. A pesar de las tensiones, ambos países mantienen una interdependencia económica y social significativa.