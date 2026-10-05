Ordena juez aprehender al ‘Señor de los buques’ por huachicol fiscal

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México
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    Ordena juez aprehender al ‘Señor de los buques’ por huachicol fiscal
    Roberto Blanco Cantú está prófugo, luego de tener otras órdenes de captura. Especial

Se emite tercera orden de captura en contra de Roberto Blanco Cantú, considerado como clave en el contrabando de combustible

CDMX.- Una tercera orden de aprehensión, ahora por huachicol fiscal, fue emitida contra Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú “El Señor de los Buques” y contra José René Tijerina Mendoza, copropietarios de la empresa de transportes Mefra Fletes.

La orden incluye también a su socio, José Isabel Murguía Santiago “El Choko”, hermano de José Ascensión Murguía Santiago, ex alcalde de Teuchitlán, Jalisco, preso por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dictan-prision-preventiva-a-capitan-sol-pieza-clave-en-red-de-huachicol-fiscal-PJ23914658

El juez Mario Elizondo Martínez incluyó en su fallo a esos tres personajes, actualmente prófugos, así como a otras personas y agentes aduanales vinculados al contrabando de petrolíferos en el buque Challenge Procyon y su cargamento que ocasionó un daño al fisco por más de 146 millones de pesos.

En el expediente del Challenge Procyon, la FGR plantea que “El Choko”, “El señor de los buques” y todos sus presuntos cómplices son parte de la misma organización criminal que lideraban el Vicealmirante Manuel Roberto y el Contralmirante Fernando Farías Laguna, detenidos por presuntamente controlar el huachicol fiscal en las aduanas marítimas.

$!”El Señor de los Buques” está siendo investigado por el contrabando de combustibles.
”El Señor de los Buques” está siendo investigado por el contrabando de combustibles. Especial

Fue el aseguramiento del buque, el 29 de marzo de 2025, en que detonó la caída de los hermanos Farías.

Los mandamientos judiciales se libraron por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos y contrabando, según el fallo judicial al que se tuvo acceso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-huachicol-fiscal-solo-siete-marinos-han-sido-detenidos-EB23552521

La orden de aprehensión incluye también a Ramiro Rocha Alvarado, Ricardo Ayón Rodríguez y Hernán Guillermo Fernández Morán, accionistas de Intanza; Eduardo de los Ángeles Rosales, dueño de Enerpol Transportes; y Nazario Rodríguez López y Benito Abad Pérez Escalante, ambos agentes aduanales.

De acuerdo con la indagatoria, las empresas involucradas declararon que habían importado “aditivos para aceites lubricantes a granel” en el Challenge Procyon, pero los dictámenes del Laboratorio Central de la Dirección Jurídica de Aduanas determinó que se trataba de aceite diésel.

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