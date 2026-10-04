Dictan prisión preventiva a ‘Capitán Sol’; pieza clave en red de huachicol fiscal

CDMX.- Luego que un juez consideró en audiencias que las pruebas ofrecidas en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR) eran suficientes para imputarlo, Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, recibió este domingo la prisión preventiva de oficio. Es acusado por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, por lo que no se le permite llevar el proceso penal fuera de prisión.

Fue este domingo que inició la audiencia del excapitán de corbeta, quien fue detenido el pasado jueves 1 de octubre en un domicilio de Zapopan, Jalisco, luego de que autoridades rastrearon su paradero hasta en Europa. Tras ser trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 el Altiplano, en el Estado de México, a Solano Ruiz se le señala como uno de los supuestos operadores de la red de huachicol fiscal junto con el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el excontralmirante Fernando Farías Laguna.

CONTABA CON ORDEN DE APREHENSIÓN DESDE 2025 El juez estableció que la audiencia se reanude el jueves para continuar con las imputaciones en su contra y determinar si es vinculado a proceso y si va a permanecer con la medida de prisión preventiva.

“El Capitán Sol” contaba con una orden de aprehensión del 19 de agosto del 2025 por su probable participación para el ingreso de 31 buques con combustible no declarado. “El Capitán Sol” habría adquirido ocho bienes inmuebles de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, de acuerdo con las investigaciones, se hace mención a la compra de una pieza de joyería por la cantidad de 428 mil 500, que fue liquidada en efectivo mediante de dos pagos en febrero de 2025. Se informó además que Solano Ruiz tenía 10 avisos de compra de tarjeta de prepago por los ejercicios de 2021 y 2022, por un monto total de dos millones 65 mil 395 pesos, operaciones que se realizaron mediante transferencia bancaria.