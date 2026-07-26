Ordeñan en Edomex agua en 48 municipios

En junio pasado, Ecatepec informó que, en lo que va de 2026, han incautado más de 100 tomas clandestinas y detuvieron a 10 personas que fueron presentadas ante el Ministerio Público. De las localidades afectadas por este ilícito, 14 se abastecen del Sistema Cutzamala, entre ellas Huixquilucan, Ecatepec, Naucalpan, Toluca y Nezahualcóyotl.

Al menos en 48 municipios del Estado de México se ha detectado robo de agua en la infraestructura hídrica, de acuerdo con información de las autoridades estatales. Pese a la magnitud del problema, el Gobierno solo ha reportado la detención de seis líderes de organizaciones delictivas por el delito de robo del líquido en la entidad.

El robo de agua en el Edomex es tan grande que la Policía de Investigación tiene identificado que el delito se realiza también en otros 34 municipios mediante la extracción ilegal en pozos y tomas clandestinas. El saqueo del líquido que llega desde el Sistema Cutzamala se registra además en Acolman, Ocoyoacac, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tultitlán, Tecámac y Lerma, confirmaron autoridades a REFORMA.

La diputada Miriam Silva, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso mexiquense, detalló que el robo de agua que llega desde el Sistema Cutzamala se registra cuando los municipios reciben el líquido en sus tuberías, tanques y ductos.

La legisladora detalló que, contrario a la tecnología que tienen, por ejemplo, los ductos de Pemex para detectar cuando la presión disminuye, la infraestructura hidráulica de los ayuntamientos carece de sensores para poder monitorear cuando la tubería es alterada o son colocadas tomas ilegales.

Esta situación es aprovechada por los delincuentes para hurtar el agua a grandes escalas y posteriormente comercializarla en camiones cisterna.

‘Entonces, cualquiera pudiera encontrar un punto, pincharlo, poner una toma industrial como se hacía en Ecatepec, a plena luz del día robarse el agua’, comentó Silva en entrevista.

FIJAN TARIFAS

Personal de la Fiscalía de Justicia mexiquense explicó que varios integrantes de células criminales y de organizaciones que se hacen pasar como sindicatos están siendo investigados por su posible participación en el hurto de agua que llega del Sistema Cutzamala.

Las agrupaciones delictivas también saquean el recurso hídrico desde pozos y tomas ilegales, para posteriormente venderlo en pipas.