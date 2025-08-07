Ordenan liberación de ‘La Mojón’, sobrina de ‘El Z-40’ y ‘El Z-42’, y presunta cabecilla del Cártel del Noreste
Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, identificada como miembro del Cártel del Noreste y sobrina de los líderes de Los Zetas, fue absuelta y liberada
La autoridad judicial en Tamaulipas otorgó libertad por sentencia absolutoria a Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, alias ‘La Mojón’, tras una resolución judicial que concluyó que no se acreditaron los delitos por los cuales fue procesada penalmente. Monsiváis Treviño es identificada por autoridades como una figura relevante dentro del Cártel del Noreste, así como sobrina de los fundadores del grupo criminal Los Zetas.
La resolución fue firmada por Pedro Javier Venegas Grimaldo, jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias en Ciudad Victoria, quien notificó la decisión judicial con base en la causa penal CP0004/2018, en la que se le imputaban los delitos de asociación delictuosa, delitos cometidos contra servidores públicos y homicidio calificado.
La jueza encargada del caso, Martha Patricia Rodríguez Salinas, ordenó su liberación inmediata tras dictar la sentencia absolutoria.
‘LA MOJÓN’, SOBRINA DE ‘EL Z-40’ Y ‘EL Z-42’, ES SEÑALADA COMO RESPONSABLE DE AGRESIÓN EN CEFERESO 16
Sofía del Carmen Monsiváis Treviño es sobrina de Miguel Treviño Morales, alias El Z-40, y de Óscar Omar Treviño Morales, alias El Z-42, ambos exlíderes y fundadores del cártel de Los Zetas, organización que se escindió en años recientes para dar paso a nuevas células como el Cártel del Noreste, con presencia en el norte del país.
La mujer también había sido señalada como responsable de la agresión ocurrida el 10 de mayo de 2019 contra personal de custodia del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, ubicada en el estado de Morelos, en la cual cinco custodios perdieron la vida. A pesar de estas acusaciones, la resolución del juzgado determinó su inocencia respecto a los cargos por los que había sido privada de la libertad.
La decisión de liberarla fue adoptada tras varios años de proceso penal, en el que se valoraron los elementos presentados por la fiscalía y la defensa. Al término del juicio, el tribunal determinó que no existían pruebas suficientes para sostener las imputaciones en su contra.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen otras investigaciones abiertas o procesos pendientes relacionados con la figura de Monsiváis Treviño y su vinculación con el crimen organizado.