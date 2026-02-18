Ordenan reingresar a prisión a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 18 febrero 2026
    Ordenan reingresar a prisión a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo
    Villanueva fue condenado por delitos contra la salud y por tener vínculos con el Cártel de Juárez. CUARTOSCURO

Purga pena de casi 37 años por nexos con el narco, pero en 2020 se le concedió prisión domiciliaria al considerar que su vida estaba en riesgo por la pandemia de COVID-19

Un juez de Ejecución Penal ordenó reingresar a prisión al exgobernador de Quintana Roo (QR), Mario Villanueva Madrid, para que continúe compurgando la pena de 36 años nueve meses de cárcel que se le impuso por delitos contra la salud y por nexos con el Cártel de Juárez, que encabezó el capo Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

Al expriista se le concedió en junio de 2020, el beneficio temporal de la prisión domiciliaria porque su vida estaba en riesgo por la pandemia de COVID-19, ya que padece severos problemas de salud.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso

Por lo que fue trasladado a su domicilio en la capital quintanarroense, donde actualmente se encuentra.

Sin embargo, el Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México estableció que el 9 de mayo de 2023 se puso fin a la emergencia por el nuevo coronavirus, y que Villanueva Madrid debe ser reingresado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en el municipio de Ayala, Morelos, para seguir cumpliendo la sentencia que le impuso el entonces Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito.

En junio del año pasado, la defensa de Mario Villanueva Madrid solicitó al juez Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas la libertad condicional del exgobernador de Quintana Roo, petición que fue admitida a trámite.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió que la admisión fuera desechada, pero el juez le respondió que la controversia ya había sido admitida.

Ante la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de ley, donde resolverá sobre la petición de libertad condicional, los abogados del exgobernador de Quintana Roo tramitaron un amparo, que está pendiente de resolver.

Tras ser deportado por autoridades migratorias de Estados Unidos luego de cumplir una condena por lavado de dinero, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en Ayala, Morelos.

Villanueva Madrid fue entregado en extradición a Estados Unidos el 8 de mayo de 2010, luego de declararse culpable del delito de lavado de dinero y de presuntos vínculos con el capo Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, le impuso una sentencia de 131 meses de prisión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Política México

Personajes


Mario Villanueva

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026