Óscar Rentería fue el tercer titular de Seguridad en dejar la administración de Rubén Rocha

El 13 de marzo se reportó que Óscar Rentería Schazarino, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Sinaloa, presentó su renuncia al cargo.

Su renuncia ocurre durante la gubernatura de Rubén Rocha Moya, del partido de Morena. Hasta el momento, la administración estatal no ha declarado un posicionamiento sobre las razones de salida del funcionario.

Medios han destacado que presuntamente la renuncia de Óscar Rentería fue por cuestiones personales y que posiblemente adquiera una nueva posición militar en la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Según medios locales, el nombramiento de la titularidad de la Secretaría de Seguridad Estatal podría publicarse el 16 de marzo, lo cual representaría un nuevo esquema en la estrategia de seguridad contra el crimen organizado en Sinaloa.

La salida de Óscar Rentería será la tercera vez que un funcionario de la Secretaría de Seguridad renuncia a su puesto, durante la administración de Rubén Rocha. Previamente, el titular fue el general de división Gerardo Mérida Sánchez.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum niega crisis en Sinaloa: relevo del jefe de Seguridad fue ‘cambio importante’

Según el INEGI, la capital de Sinaloa, Culiacán, se mantiene como una de las entidades con mayor índice de inseguridad y presencia del crimen organizado.