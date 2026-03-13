Óscar Rentería fue el tercer titular de Seguridad en dejar la administración de Rubén Rocha

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México
/ 13 marzo 2026
    Óscar Rentería fue el tercer titular de Seguridad en dejar la administración de Rubén Rocha
    Óscar Rentería anuncia su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa Vanguardia

Hasta el momento, el gobernador Rubén Rocha ha dado sus declaraciones sobre la renuncia de Óscar Rentería

El 13 de marzo se reportó que Óscar Rentería Schazarino, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Sinaloa, presentó su renuncia al cargo.

Su renuncia ocurre durante la gubernatura de Rubén Rocha Moya, del partido de Morena. Hasta el momento, la administración estatal no ha declarado un posicionamiento sobre las razones de salida del funcionario.

Medios han destacado que presuntamente la renuncia de Óscar Rentería fue por cuestiones personales y que posiblemente adquiera una nueva posición militar en la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Según medios locales, el nombramiento de la titularidad de la Secretaría de Seguridad Estatal podría publicarse el 16 de marzo, lo cual representaría un nuevo esquema en la estrategia de seguridad contra el crimen organizado en Sinaloa.

La salida de Óscar Rentería será la tercera vez que un funcionario de la Secretaría de Seguridad renuncia a su puesto, durante la administración de Rubén Rocha. Previamente, el titular fue el general de división Gerardo Mérida Sánchez.

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Según el INEGI, la capital de Sinaloa, Culiacán, se mantiene como una de las entidades con mayor índice de inseguridad y presencia del crimen organizado.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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