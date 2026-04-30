Osmar ‘N’ permanecerá en un centro de adolescentes en Morelia, tras feminicidio de dos maestras
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Tras haberse concluido las investigaciones complementarias, su próxima audiencia será el 28 de mayo
El 30 de abril se reportó que el joven de 15 años, Osmar ‘N’ de Michoacán, permanecerá internado en un centro de adolescentes, tras haber sido vinculado al asesinato de dos maestras en la escuela.
La medida cautelar fue confirmada por un juez. Hasta el momento, el adolescente ha permanecido en el centro, desde que fue vinculado a proceso el 30 de marzo por un juez especializado en justicia penal para adolescentes.
Osmar ‘N’ reside en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, en la ciudad de Morelia. La Fiscalía General del Estado informó que la investigación complementaria, por los delitos de feminicidio, portación de arma de uso exclusivo y la Fuerza Armada, ha concluido. La próxima audiencia será el 28 de mayo.
TIROTEO EN “ANTÓN MAKÁRENKO” EN LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN
Osmar ‘N’ fue detenido por elementos de la policía municipal, tras haber ingresado a su escuela con un rifle de asalto calibre 5.56 (AR-15), escondido en el estuche de una guitarra. Se le vinculó al feminicidio de las maestras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, al haber sido encontradas sin vida con heridas de bala.
Posteriormente, se compartió que el arresto de Osmar ‘N’ se logró gracias a que dos estudiantes interceptaron al adolescente armado, lo golpearon, le quitaron el arma y lo amarraron con cables. Tras haber sido entregado a las autoridades, la investigación demostró que Osmar ‘N’ en redes sociales se autoidentificaba como ‘incel’ y era simpatizante de grupos radicales.
Aunque el adolescente compartió fotografías posando con el arma en sus redes sociales, todavía no se ha determinado de donde la obtuvo.