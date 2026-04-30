Osmar ‘N’ permanecerá en un centro de adolescentes en Morelia, tras feminicidio de dos maestras

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México
/ 30 abril 2026
    Osmar ‘N’ permanecerá en un centro de adolescentes en Morelia, tras feminicidio de dos maestras
    Osmar ‘N’, vinculado a proceso por feminicidio, fue detenido por sus compañeros de escuela. Vanguardia

Tras haberse concluido las investigaciones complementarias, su próxima audiencia será el 28 de mayo

El 30 de abril se reportó que el joven de 15 años, Osmar ‘N’ de Michoacán, permanecerá internado en un centro de adolescentes, tras haber sido vinculado al asesinato de dos maestras en la escuela.

La medida cautelar fue confirmada por un juez. Hasta el momento, el adolescente ha permanecido en el centro, desde que fue vinculado a proceso el 30 de marzo por un juez especializado en justicia penal para adolescentes.

Osmar ‘N’ reside en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, en la ciudad de Morelia. La Fiscalía General del Estado informó que la investigación complementaria, por los delitos de feminicidio, portación de arma de uso exclusivo y la Fuerza Armada, ha concluido. La próxima audiencia será el 28 de mayo.

TIROTEO EN “ANTÓN MAKÁRENKO” EN LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN

Osmar ‘N’ fue detenido por elementos de la policía municipal, tras haber ingresado a su escuela con un rifle de asalto calibre 5.56 (AR-15), escondido en el estuche de una guitarra. Se le vinculó al feminicidio de las maestras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, al haber sido encontradas sin vida con heridas de bala.

Posteriormente, se compartió que el arresto de Osmar ‘N’ se logró gracias a que dos estudiantes interceptaron al adolescente armado, lo golpearon, le quitaron el arma y lo amarraron con cables. Tras haber sido entregado a las autoridades, la investigación demostró que Osmar ‘N’ en redes sociales se autoidentificaba como ‘incel’ y era simpatizante de grupos radicales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/osmar-n-fue-desarmado-y-detenido-por-sus-propios-companeros-luego-de-matar-a-dos-maestras-en-preparatoria-de-michoacan-EA19916662

Aunque el adolescente compartió fotografías posando con el arma en sus redes sociales, todavía no se ha determinado de donde la obtuvo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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