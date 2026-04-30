Osmar ‘N’ permanecerá en un centro de adolescentes en Morelia, tras feminicidio de dos maestras

El 30 de abril se reportó que el joven de 15 años, Osmar ‘N’ de Michoacán, permanecerá internado en un centro de adolescentes, tras haber sido vinculado al asesinato de dos maestras en la escuela.

La medida cautelar fue confirmada por un juez. Hasta el momento, el adolescente ha permanecido en el centro, desde que fue vinculado a proceso el 30 de marzo por un juez especializado en justicia penal para adolescentes.

Osmar ‘N’ reside en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, en la ciudad de Morelia. La Fiscalía General del Estado informó que la investigación complementaria, por los delitos de feminicidio, portación de arma de uso exclusivo y la Fuerza Armada, ha concluido. La próxima audiencia será el 28 de mayo.

TIROTEO EN “ANTÓN MAKÁRENKO” EN LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN

Osmar ‘N’ fue detenido por elementos de la policía municipal, tras haber ingresado a su escuela con un rifle de asalto calibre 5.56 (AR-15), escondido en el estuche de una guitarra. Se le vinculó al feminicidio de las maestras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, al haber sido encontradas sin vida con heridas de bala.